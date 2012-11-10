به گزارش خبرنگار مهر، تقی رضایی در مراسم تودیع خود به عنوان رئیس مسکن و شهرسازی استان تهران گفت: 14 ماه پیش بنده به عنوان رئیس این سازمان معارفه شدم و در این مدت اولویت کار ما، افتتاح مسکن مهر بود.

وی افزود: در این مدت 15 هزار و 200 واحد مسکونی در شهرستان پاکدشت و 10 هزار و 200 واحد در اسلامشهر افتتاح شد و هم اکنون هم بالغ بر 30 هزار واحد در استان آماده افتتاح است که منتظر هماهنگی مسئولان کشوری هستیم.

مدیر کل سابق مسکن و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: در این بین تکلیف دیگری برای استان مشخص شد که از زمان آخوندی وزیر اسبق مسکن ، دولت چنین برنامه ای در شهر تهران نداشت که بر این اساس، ساخت مسکن مهر در شهر تهران در دستور کار قرار گرفت.

رضایی تصریح کرد: ما برای 50 هزار واحد مسکونی ، زمین تدارک دیدیم که در فاز اول در زمینی به مساحت 50 هکتار در منطقه تهرانسر پروژه کلید خورد.

وی با بیان اینکه با وجود گرانی های اخیر در بازار ارز و سکه ، بازار مسکن مدیریت شد، گفت: در این مدت با همکاری رسانه ها و همکاران توانستیم مسکن مهر را در تهران آغاز کنیم و هر متقاضی که در شهر تهران به ما مراجعه کند، می توانیم نیاز آن را پوشش دهیم.

مدیر کل سابق مسکن و شهرسازی استان تهران با اشاره به آغاز پی سازی 2 هزار واحد در تهرانسر بیان کرد: در شش ماهه اول امسال 130 درصد از برنامه های 12 ماهه سازمان محقق شد و بیشترین درآمد را کسب کرد که حداقل 50 درصد درآمد استان تهران در سطح کشور هزینه می شود.

وی با اشاره به پرونده های مالکیت زمین در مسکن و شهرسازی استان، اظهار داشت: تعداد 451 پرونده بالغ 2 هزار و 700 میلیارد تومان در جریان بوده است که در این مدت 149 پرونده مختومه شد.

وی با اشاره به درآمد 3 هزار و 200 میلیارد تومانی از این پرونده ها گفت: در هنگام معارفه بنده در این سازمان 196 پرونده علیه سازمان در مراجع قضایی در حال پیگیری بود؛ از جمله پرونده شهرک ژاندارمری که حتی سازمان در رای اول محکوم شده بود اما با اعمال ماده 18، پرونده 1500 میلیارد تومانی این شهرک به سود سازمان صادر شد.

رضایی با اشاره به اتمام نازک کاری 23 هزار و 767 واحد در زمان معارفه وی، اظهار داشت: هم اکنون در شهرهای بالای 25 هزار نفر نازک کاری 52 هزار و 502 واحد به اتمام رسیده و در 7 ماه گذشته بیشترین عملکرد نازک کاری در سطح کشور مروط به استان تهران بوده است.

در ادامه محمودی معاون عمرانی استانداری تهران با بیان اینکه بیش از 10 درصد مسکن مهر کشور در استان تهران ساخته شده است، گفت: حضور 400 هزار واحد مسکن مهر در استان تهران وجود دارد که 100 هزار واحد آن در پرند و 90 هزار واحد آن در شهر جدید پردیس در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه مسکن مهر مشکل زیر ساخت دارد، افزود: واحدی در اداره کل راه تهران زحمات زیادی را کشیدند و یک اداره کل بزرگ با فعالیتها و تلاشهای زیادی به شمار می رود.

محمودی با اشاره به کاهش سوانح جاده ای در استان تهران، گفت: در این مدت کاهش 4.8 درصدی سوانح را در جاده های استان داشتیم و هم اکنون نیز که مسئولیت مسکن به ایشان واگذار شده وظیفه سنگین ترین دارند.