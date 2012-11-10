به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سهامیان، مدیر کل بیمه ایران در گلستان از تخفیف 50 درصدی حق بیمه موتورسیکلت خبر داد.

وی هدف از این امر را کمک به ارتقاء فرهنگ رانندگی با موتورسیکلت در کشور عنوان کرد و گفت: در این صورت اگر مشکلی برای موتورسیکلت سواران رخ داد با بیمه موتورسیکات می توانند علاوه بر خسارات مالی و جانی، مشکل خود را در این زمینه بر طرف کنند.

وی آمار کشته شدگان ناشی از تصادفات رانندگی با موتورسیکلت در استان گلستان را نگران کننده عنوان کرد و بیان داشت: متأسفانه استان گلستان یکی از استانهای است که آمار کشته شدگان با موتورسیکلت در آن بالاست.

مرگ 200 موتورسوار در سال در گلستان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: سالانه 200 موتورسوار بر اثر تصادفات در گلستان جان خود را از دست می دهند.

سرهنگ پاسدار علی اصغر مهری با بیان این که هم اکنون بیش از 200 هزار موتورسیکلت شماره گذاری در سطح معابر در حال تردد هستند بیان داشت: موتورسیکلت سواران در 19 درصدِ وقوع تصادفات در استان مقصرند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه سالانه بر اثر وقوع تصادفات 200 موتورسوار در استان کشته و یک هزار و پانصد نفر مجروح می شوند تصریح کرد: این موضوع دغدغه خاطر خانواده ها و مسئولان استان را فراهم کرده است.

دستگیری سارقی به جرم 13 فقره سرقت

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گلستان گفت: سارق ابزار و مصالح ساختمان های در حال ساخت در گرگان به سیزده فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ محمدرضا اکبری گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره در سطح شهر گرگان ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تحقیقات خود در خصوص شناسایی و دستگیری عوامل سرقت را در دستور کار قرار دادند.

وی گفت: پس از مدت ها کار اطلاعاتی ماموران به هنگام گشت زنی سارق حرفه ای ساختمان های نیمه کاره را دستگیر و جهت انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل کنند.

کاهش 44 درصدی تلفات انسانی تصادفات

فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: میزان تلفات انسانی ناشی از تصادفات رانندگی در مهر ماه سال جاری 44 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ پاسدار سید محمود میرفیضی با بیان اینکه فرهنگ سازی در کاهش وقوع تصادفات نقش بسزایی دارد گفت: اولویت پلیس راهنمایی و رانندگی در واقع آموزش و راهنمایی است.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت پلیس یاران جوان و فرهنگ سازان ترافیک در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیک گفت: شغل پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از پر مشغله ترین مأموریت های نیروی انتظامی است.

سرهنگ میرفیضی در ادامه به کاهش 44 درصدی تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در سطح شهرهای استان اشاره کرد و بیان داشت: برابر اعلام پزشکی قانونی در مهر ماه امسال 9 نفر بر اثر وقوع تصادفات رانندگی در سطح شهرها کشته شدند که این مقدار هفت نفر کمتر از سال گذشته است.

دستگیری سارق هفت منزل در گرگان

با پیگیری ماموران پلیس آگاهی مرکز استان گلستان سارقی که به هفت منزل مسکونی در گرگان دستبرد زده بود دستگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، در پی چندین فقره سرقت منزل در گرگان و ابراز نارضایتی شهروندان تلاش برای شناسایی و دستگیری متهم توسط ماموران پلیس آگاهی مرکز استان گلستان آغاز شد.

در تحقیقات اولیه و استفاده از شگردهای خاص پلیسی ماموران موفق شدند سارق را شناسایی و دستگیر کنند و در تحقیقات فنی به عمل آمده متهم به هفت فقره سرقت از منازل اعتراف کرد.