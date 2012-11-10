هزینه حوادث ترافیکی در ایران 10 برابر بودجه ساخت راههای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا معصومی گفت: هزینه وارد بر بخش سلامت جامعه 7/67 درصد کل هزینه تصادفات است که 7/4 درصد تولید ناخالص ملی است.

وی افزود: هزینه حوادث ترافیکی بر اساس آخرین مطالعه انجام شده در کشور (1386) معادل 180000میلیارد ریال یعنی معادل 7 درصد تولید ناخالص ملی است. این یعنی بیش از 10 برابر بودجه کل ساخت و نگهداری راههای کشور است.

معصومی ادامه داد: بر اساس این مطالعه، هزینه وارد بر بخش سلامت جامعه 7/67 درصد کل هزینه تصادفات است یعنی 7/4 درصد تولید ناخالص ملی که شامل هزینه فوت، معلولیت، از دست رفتن کیفیت زندگی و آثار فرهنگی و اجتماعی ( 2/50 درصد)، هزینه های پزشکی مصدومین ( 11 درصد)، هزینه زمان از دست رفته (1/5 درصد) و هزینه اختلال در جامعه و محل کار و لزوم جایگزینی نیروی کار (5 درصد) است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور گفت: بر اساس آخرین یافته ها، هزینه متوسط برای یک جرح سبک (8/140)، جرح متوسط (6/146) و جرح شدید (9/406) میلیون ریال است.

وی گفت: بر پایه این گزارش، دهه ایمنی جاده ای، سالهای 1390 تا 1399 است که از طرف سازمان ملل متحد، به عنوان دهه اقدام برای کاهش حوادث ترافیکی، نامگذاری شده است. در کشور ما نیز همزمان با شروع برنامه در دنیا، با حضور وزیر بهداشت و نمایندگان ارگانهای مسئول از سال گذشته آغاز شد.