به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تامین ارز مرجع برای واردات داروهای حیاتی درمان بیماریهای خاص و صعب العلاج با انتقاد شدید رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و به دنبال آن وزیر بهداشت، شدت گرفت. این در حالی بود که گفته می شد ارز مرجع برای واردات دارو در نیمه اول سال جاری صرف واردات لوازم آرایشی و کالاهای دیگری شده است که هیچ مشکلی در صورت نبود آنها به وجود نمی آید.

مشکلات تحریم دارویی ایران تا اندازه ای جدی است که تاکنون سه نامه از سوی مسئولان حوزه سلامت کشور به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته شده و در این نامه ها، خواستار توجه به حرکت غیرانسانی کشورهای تحریم کننده شده اند. در همین حال رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وضعیت کنونی انبارهای دارویی را نامطلوب ارزیابی کرده و گفته است که ذخایر دارویی بوده کشور تنها برای 2 ماه آینده دارو جوابگوست.

وی با انتقاد از مشکلات کنونی حوزه دارو، عنوان داشته که وضعیت دارو بسیار بحرانی است و دولت باید برای حفظ جان مردم احساس وظیفه کند. خضری با اعلام اینکه هم‌اکنون تنها یک پنجم از ارز واردات دارو از سوی بانک مرکزی اختصاص داده شده است، افزود: با وجود اختصاص اعتبار ناچیز از سوی بانک مرکزی، هم‌اکنون وزارت بهداشت برای انتقال اعتبارات به شرکتهای خارجی با مشکل روبه‌رو است.

به گفته خضری، هم‌اکنون تنها دو بانک در دنیا برای انتقال مبادلات ارزی در حوزه دارو با ایران فعالیت می‌کنند و این موضوع موجب محدود شدن واردات دارو به کشور شده است.



این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است که سیاستهای کنونی وزارت بهداشت موجب تشدید بحران در حوزه دارو شده است. به طوریکه با وجود کاهش چشمگیر اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی، حدود 40 درصد اعتبارات به واردات لوازم آرایشی اختصاص داده شده است.



خضری با تاکید بر اینکه ارز اختصاص داده شده به واردات لوازم آرایشی باید از سوی بانک مرکزی قطع شود، گفت: وزارت بهداشت باید با اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی، نحوه اختصاص ارز مرجع را مدیریت کند.

دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اختصاص ارز دارو برای ورود خودروهای لوکس به کشور، تنها به این جمله اکتفا کرده که چنین اخباری را شنیده ولی مانند بقیه منتظر شنیدن پاسخ است. وی بر این نکته تاکید دارد که وزارت بهداشت تلاش زیادی برای اختصاص ارز مرجع به شرکتهای وارد کننده دارو و مواد اولیه دارویی طی 6 ماه گذشته انجام داده که البته موفق نبوده است و نمی دانیم این ارز در کجا مصرف شده است.

البته وزیر بهداشت امیدوار است که تاخیر پرداخت ارز مرجع برای واردات دارو توسط دولت و بانک مرکزی جبران شود.

دستجردی این موضوع را هم مورد اشاره قرار داده که برای اینکه مردم با مشکل دارویی مواجه نشوند در طول 6 ماه گذشته از طرق مختلف از جمله از طریق هواپیما و راههای دیگر این داروها را وارد کرده ایم.

این اظهارات وزیر در حالی مطرح می شود که بعد از گذشت 8 ماه از سال، از 2.5 میلیارد دلار نیاز ارزی کشور برای واردات دارو، تنها 600 میلیون دلار آن تامین شده است.



از سوی دیگر، دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که بانک مرکزی و رئیس آن مسئول سلامت مردم هستند و اگر گزندی به بیماران در زمینه داروهای خاص و وارداتی اتفاق بیفتد مدیران بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.



وی با بیان اینکه تحریمها همیشه بوده است، افزود: ولی هیچ زمانی در دولتهای قبلی سراغ نداریم که اینگونه سوء مدیریت در اختصاص ارز برای دارو وجود داشته باشد.

دکتر احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو نیز در پاسخ به سئوالات متعددی مبنی بر اینکه چرا حجم زیادی از ارز مرجع برای واردات لوازم آرایشی اختصاص یافته است، عنوان داشته که این اقدام اشتباه بوده است.

وی با بیان اینکه مصرف لوازم آرایشی در کشور ما بسیار بالا است، این موضوع را مورد تاکید قرار داده است که سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان مسئولیت کمیت و واردات محصولات آرایشی نبوده است.





شیبانی معتقد است که دارو باید جزء اولویت نخست مسئولان جهت پرداخت ارز باشد تا مردم دچار مشکل و کمبود نشوند.



دکتر محمدرضا شانه ساز معاون داروی سازمان غذا و دارو نیز موضوع ارز مرجع برای واردات دارو را مورد اشاره قرار داده و گفته است که برای ترخیص بسیاری از اقلام دارویی که در گمرک انبار شده اند، منتظر تامین ارز مرجع هستیم.

وی معتقد است که اگر ارز دارو و ارز مرجع تامین شود و یارانه ها و پرداخت سازمانهای بیمه گر بهتر از چندماه گذشته انجام شود، کمبودی در این زمینه نخواهم داشت.

شانه ساز با اعلام اینکه اگر ارز تامین شود تحریمها بر روی دارو اثری نخواهند داشت، عنوان داشته که شرکتهای تولیدی و وارداتی دارویی فقط کمبود ارز و ریال دارند وگرنه هیچ کمبودی نداریم و اگر ارز و ریال تامین شود نمی گذاریم کمبود به وجود بیاید.

گزارش از حبیب احسنی پور