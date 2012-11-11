علیرضا محمودی ایرانمهر نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «ابر صورتی» نام مجموعه داستانی است که قرار است از داستانهایم در فرانسه چاپ شود؛ البته عنوان این کتاب ارتباطی با مجموعه داستان «ابر صورتی» که چند سال پیش در کشورمان چاپ شد، ندارد، بلکه انتخاب این نام برای کتاب فقط به خاطر داستان «ابر صورتی» در آن است و دیگر داستانهای آن، از میان دیگر آثارم که در کتاب «ابر صورتی» نیستند، انتخاب شدهاند.
وی افزود: این کتاب 7 داستان را در برمیگیرد. البته بعضی از داستانها نسبت به دیگر داستانها، حجم بیشتری دارند و حدود 40 تا 50 صفحه هستند. انتخاب داستانها هم توسط من و آزیتا همپارتیان، مترجم فرانسوی کتاب انجام شده است. سال گذشته با یک ناشر فرانسوی به نام «لئو» به نتیجه رسیدیم و قرار شد کتاب توسط این ناشر چاپ شود.
این نویسنده در ادامه گفت: «لئو» یک ناشر قدیمی و مستقل فرانسوی است که 70 سال است مشغول انتشار آثار بزرگ ادبی دنیاست و گاهی آثار دیگری از ادبیات دنیا را هم به چاپ میرساند. این ناشر از آن گروه ناشرهایی نیست که آثار ایرانیان را چاپ کند بلکه همانطور که اشاره شد به انتشار آثار بزرگ نویسندگان و اندیشمندان مبادرت دارد و گاهی رمانها و مجموعه داستان نویسندگان مختلف دنیا را هم به چاپ میرساند.
ایرانمهر گفت: «ابر صورتی» به زودی و اوایل سال آینده میلادی یعنی ژانویه 2013 توسط انتشارات لئو چاپ میشود. این کتاب جلد اول «ابر صورتی» حساب میشود و قرار است جلد دوم آن هم ژانویه 2014 چاپ شود.
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