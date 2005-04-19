دنيا دليلي بر نگراني از برنامه هاي هسته اي ما ندارد// مسكو خواهان احساس امنيت جهاني از برنامه هاي هسته اي ايران است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، موسويان كه از مسكو ديدار مي كند بعد از گفت وگو با سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه گفت: "عليرغم نگراني ها و ترسهاي جامعه جهاني، تهران غني سازي اورانيوم را حق خود مي داند و آن را براي خود حفظ كرده و ادامه مي دهد".

وي همچنين گفت: "ايران هيچ برنامه اي براي ساخت تسليحات هسته اي ندارد، اين كار را مي توانست 20 سال پيش انجام دهد، ايران در آن زمان هم، مخالفت خود را با ساخت بمب اتم اعلام كرد".

موسويان در جمع خبرنگاران گفت: "روسيه از ما مي خواهد تا اطمينان جهانيان را جلب كنيم و ما نيز چنين قصدي داريم".

اين ديپلمات ايراني اعلام كرد: "ايران به تمام جهانيان اعلام مي كند كه به توسعه تسليحات هسته اي اقدام نخواهد كرد بنابراين دنيا دليلي بر نگراني از برنامه هاي هسته اي ما ندارد".

همچنين وي اعلام كرد كه ايران حق استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي را براي خود محترم مي شمارد و هيچ برنامه اي براي كنارگذاري و صرف نظر كردن از اين حق هم ندارد و غني سازي اورانيوم حقي است كه به هر كشوري داده شده است.

دبير كميسيون سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي ايران در واكنش به هشدار آريل شارون نخست وزير اسرائيل به جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در خصوص برنامه هاي هسته اي ايران، اعلام كرد كه اين اشتباه بزرگي است، اگر ايران مي خواست تسليحات هسته اي خود را گسترش دهد مي توانست آن را در دهه 1980 زماني كه شركت زيمنس شروع به ساخت نيروگاه هسته اي بوشهر كرد بنمايد، به اين دليل كه در آن زمان برنامه هاي هسته اي ايران با فشار خارجي روبرو نبود.

موسويان گفت: "توليد تسليحات هسته اي هرگز جزيي از برنامه هاي ما نبوده است، به دهه 80 بازگرديد؛ ايران مي توانست تكنولوژي ساخت تسليحات را بدست آورد اما اين كار را نكرد".

وي اظهار داشت: توافق كرديم كه پوتين در آينده نزديك از ايران ديدار كند و بايد آماده شويم و دستور كار كاملي داريم ليكن هنوز زماني براي اين ديدار تعيين نشده است.

موسويان گفت: ايران به توافقنامه ها و كنوانسيونهاي بين المللي براي ايجاد جو اطمينان، پايبند خواهد ماند و از برنامه هاي خود در راستاي امور صلح آميز استفاده خواهد كرد و هرگز اقدام به ساخت بمب اتمي نخواهد كرد.