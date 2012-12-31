سرنگ مهمترین عامل شیوع ایدز/ 4 استان رکورددار مرگ و میر معتادان

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای اعلام شده از سوی منابع رسمی نشان از کاهش 20 درصدی موارد ابتلا به بیماری ایدز و آلودگی به ویروسHIV در کشور طی سال 1390 در مقایسه با سال 1389 دارد. در مجموع تا پایان سال 1390 تعداد 24 هزارو 290 نفر در کشور از طریق اعتیاد تزریقی(70درصد)، روابط جنسی کنترل نشده و مسائل آمیزشی(10درصد)، خون و فرآورده های خونی(1درصد)، مادر به کودک(1 درصد) و 18 درصد به صورت نامشخص به ویروسHIV آلوده و به بیماری ایدز مبتلا شده اند. در سال 1388 بنا بر آمارهای رسمی اعلام شده هزار و 649 نفر و سال 89 نیز هزار و 590 نفر در کشور به ایدز مبتلا شدند.

با توجه به تجارب ارزشمند ایران در زمینه مهار بیماری ایدز و اقدامات وسیع انجام شده در زمینه کاهش آسیب و کاهش رفتارهای پرخطر در میان معتادان تزریقی و پر خطر در کشور و اظهارات مقامات مسئول، شاهد کاهش موارد ابتلا به ایدز از طریق اعتیاد تزریقی در کشورهستیم. این درحالی است که بیشترین ابتلا به ایدز از طریق تزریق و سرنگ مشترک است.

در همین رابطه مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت در مورد کنترل شیوع ایدز از طریق تزریق در میان معتادان گفته بود که با اجرای برنامه های آموزشی و راه اندازی مراکز درمانی و پیشگیری، شیوع بیماری ایدز از طریق تزریق مواد مخدر - که در سال 80، که بیش از 90 درصد موارد روش های ابتلا به ایدز را تشکیل می داد- به میزان 5/62 درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد از جمله صدمات جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی و شیوع بیماریهای ایدز و هپاتیت از طریق تزریق اعتیاد و روابط جنسی، کاهش شیوع بیماری های مقاربتی در معتادان، کاهش آبسه های عفونی و کاهش جرم در معتادان از دیگر دستاوردهای ایجاد مراکز کاهش آسیب اعتیاد در کشور بوده است.

مخفی کاری عامل افزایش زیرزمینی ایدز

دکتر محمدباقر زفرقندی مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد افزایش زیرزمینی ایدز از سوی معتادان طی سالهای گذشته، به مهر گفت: مبتلایان به ایدز را نباید در اتوبوس جدا قرار داد یا آنها را ایزوله کرده و در اماکنی جدا نگهداری کرد. راههای انتقال ایدز تعریف شده است و ایزوله کردن به نفع کنترل ایدز نیست.



به گفته این مسئول، جدا سازی و انگ زدن به مبتلایان ایدز مخفی کاری آنها را در پی دارد و باعث می شود خود را معرفی نکنند. مخفی کاری در بیماری ایدز موجب بروز مشکل در سطح جامعه می شود. وقتی به مبتلایان به ایدز انگ می زنیم در خفا این بیماری را گسترش می دهیم. همین امر کنترل را مشکل می کند. مبتلایان به ایدز باید همانند مردم عادی زندگی کرده و از آنها جدا نشوند. بغل کردن، دست دادن، بوسیدن و استفاده از حوله مشترک ایدز را منتقل نمی کند و نباید به این بهانه ها معتادان و مبتلایان به ایدز را جدا کرد.

وی تاکید کرد: با کنترل معتادان و توزیع سرنگ در میان آنها، توانستیم اپیدمی ایدز در میان معتادان تزریقی را کنترل کنیم.

آمار سه ساله مرگ معتادان/ 4 استان رکورددار مرگ و میر

متاسفانه همه ساله شاهد بروز مرگ و میر معتادان و سوء مصرف کنندگان مواد مخدر در اقصی نقاط کشور هستیم که غالبا به دلیل مصرف بیش از حد مواد، عدم رعایت موضوعات بهداشتی و پزشکی به هنگام مصرف غیر قانونی موادمخدر پر خطر و نبود دانش و آگاهی لازم بین جامعه معتادان ولگرد، کارتن خواب و خیابانی است.



کاهش 2 درصدی متوفیات معتادان در سال گذشته در مقایسه با سال 89 هر چند اندک به نظر می رسد اما در واقع نشانگر کاهش مرگ و میر و فوت 63 نفر از قربانیان مواد مخدر در کشور به عنوان انسان های بیماری که حق حیات و زندگی دارند که خود آمار قابل توجهی است که توجه بیشتر مسئولان و تلاش برای توسعه اقدامات حمایتی، کاهش آسیب پیشگیرانه رامی طلبد. همچنین 94 درصد از معتادان فوت شده را مردان و 6 درصد را زنان معتاد تشکیل می دهند.

این در حالی است که 50 درصد مرگ و میر معتادان در چهار استان رخ داده و استان تهران با 27 درصد، اصفهان 10 درصد، فارس7 درصد و همدان 6 درصد رکورد دار بیشترین میزان مرگ و میر معتادان هستند.

علی علی اکبریان مدیرکل سابق مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مرگ و میر معتادان می گوید: متاسفانه باندهای قاچاق مواد مخدر برای به دست آوردن سود بیشتر اقدام به افزودن ناخالصی ها به مواد مخدر می کنند. برای جلوگیری از افزایش نرخ مواد با توجه به ضرورت پایین نگه داشته شدن قیمت آن برای مصرف کننده، احتمال افزایش مواد ناخالص افزودنی به مواد توزیعی افزایش می‌یابد که در جای خود از نظر به مخاطره افکندن بیش از پیش سلامت جامعه مصرف کننده مواد و رشد آمار مرگ و میر معتادان نگران کننده است.

به گزارش مهر، به نظر می رسد با توجه به کاهش مرگ و میر معتادان و کنترل قارچ گونه ایدز در میان آنها می شود با گسترش مراکز درمانی و حمایت از معتادان از بروز مرگ و میر و بیماری های پرخطر جلوگیری کرد.