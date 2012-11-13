تمهیدات ترافیکی ماه محرم/ اولویت تردد با هیئتهای عزاداری است

سرهنگ محسن مهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قبل از آغاز ماه محرم جلسات هماهنگی تمهیدات ترافیکی در استانهای کشور برگزار شد. بر این اساس هیات های مذهبی که در حاشیه خیابانهای اصلی اقدام به راه اندازی تکیه می کنند، باید با چراغ چشمک زن و تابلوهای راهنمایی محدوده داربست ها را مشخص کنند، ضمن اینکه اگر هیاتها برای نصب پلاکارت اقدام به زدن طاق به وسیله داربست می کنند باید علاوه بر قرار دادن علائم به منظور هشدار در شب ارتفاع مجاز را برای تردد وسیله نقلیه سنگین در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزیها از شب اول محرم تا پایان دهه اول نیروهای راهور به منظور تسهیل تردد هیات ها و دسته های عزادار در اطراف تکایا و مساجد بزرگ مستقر می شوند، ضمن اینکه اولویت در رفت و آمد با هیات ها و دسته های عزاداری است.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور درباره تمهیدات ویژه عاشورا و تاسوعا تاکید کرد: به منظور تسهیل تردد هیات های عزاداری در روزهای عاشورا و تاسوعا در شهرهای مسافرپذیر و پایتخت تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شده است. همچنین سعی کردیم با کمترین محدودیت ترافیکی عبور و مرور را تسهیل کنیم.

مهرایی در پایان با توصیه به عزاداران برای رعایت قانون هنگام عبور و مرور در خیابانها تاکید کرد: با توجه به اینکه در این ایام بسیاری از عزاداران از پوشش مشکی استفاده می کنند، از آنها می‌خواهیم در ساعات پایانی شب و بویژه هنگامی که به صورت انفرادی در حال بازگشت از هیات هستند، از محل های ایمن عبور کنند، خودروها نیز باید بدانند که در این ایام حق عبور و مرور با هیات‌های عزاداری و افراد است و در هنگام مواجهه با دسته های عزاداری برای تردد صبر کنند.