مازندران از فردا بارانی و سرد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نوربخش داداشی بسطامی افزود: با تقویت جریان های شمالی، در روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته بر شدت بارندگی در مازندران افزوده خواهد شد.



وی، نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر عمومی شهرها و مناطق مختلف استان در این مدت هشدار داد و گفت: دمای هوای مازندران در این مدت بین 5 تا 10 درجه کاهش می یابد.



داداشی بسطامی، از وزش باد نسبتا شدید در مناطق مختلف استان در روزهای بارندگی خبر داد و افزود: دریای خزر در این مدت طوفانی خواهد شد.



وی افزود: به دلیل شکل گیری جریان های سرد و مرطوب شمالی در سطح زمین بر روی سواحل جنوبی دریای خزر، عبور تدریجی امواج ناپایدار در سطح میانی جو را شاهد خواهیم بود.