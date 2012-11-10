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۲۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

بسطامی:

مازندران از فردا بارانی و سرد می شود

مازندران از فردا بارانی و سرد می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه های پیش یاب، هوای استان از فردا، یکشنبه بارانی و سرد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوربخش داداشی بسطامی افزود: با تقویت جریان های شمالی، در روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته بر شدت بارندگی در مازندران افزوده خواهد شد.

وی، نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر عمومی شهرها و مناطق مختلف استان در این مدت هشدار داد و گفت: دمای هوای مازندران در این مدت بین 5 تا 10 درجه کاهش می یابد.

داداشی بسطامی، از وزش باد نسبتا شدید در مناطق مختلف استان در روزهای بارندگی خبر داد و افزود: دریای خزر در این مدت طوفانی خواهد شد.

وی افزود: به دلیل شکل گیری جریان های سرد و مرطوب شمالی در سطح زمین بر روی سواحل جنوبی دریای خزر، عبور تدریجی امواج ناپایدار در سطح میانی جو را شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 1740181

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