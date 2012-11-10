دموکراسی، تهدیدی برای حکام عرب/وزش باد تغییر در حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، "اس اف" سوئیس در مطلبی نوشت : شیخ نشینان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مدتهاست بر این باورند که باد بهار عربی منطقه تحت حکومت آنها را دور زده و از سر آنها گذشته است البته این یک ارزیابی نادرست بود. در زیر لایه رویی جوشش خشم مردمی وجود دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به اعتراضات در کشورهای مختلف عربی حاشیه خلیج فارس پرداخته و نوشت : البته اعتراضات در کشور عمان می توانست در سال 2011 با یک سری برنامه ها و اقدامات دولتی و بازسازی کابینه در همان ابتدا خاموش شود. در کویت نیز در هفته های گذشته اعتراضاتی دهها هزار نفری با شعارهایی برای دفاع از شرف و عزت انسانی شکل گرفته است.

در بحرین نیز جبهه گیریها و درگیریها بین وفاداران به آل خلیفه و نیروهای مخالف که از اوایل سال 2011 شروع شده است همچنان ادامه دارد و هنوز پایان نیافته است. در عربستان سعودی غنی از ذخایر نفتی نیز شیعیان به مخالفتها و اعتراضات خود علیه خاندان سلطنتی با وجود اقدامات سختگیرانه و خشونت آمیز پلیس علیه معترضان ادامه می دهند . در امارات متحده عربی و قطر نیز اخیرا بسیاری از منتقدان به نظام حاکم دستگیر و زندانی شده اند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: کشور قطر که با تکیه بر فرستنده خبری الجزیره، خود را به عنوان یک کشور نمونه در عرصه آزادی بیان نشان می دهد اخیرا به دلیل یک قانون جدید مطبوعاتی از طرف سازمان دیده بان حقوق بشر سرکوفتها و اخطارهایی را دریافت کرده است. این قانون جدید در قطر، مجازاتهایی را برای خبرنگارانی در نظر گرفته که درباره خاندان سلطنتی آل ثانی گزارشهای انتقادی ارائه می دهند.

همچنین خبرنگاری که به واسطه گزارشهایش مناسبات خوب بین قطر و دیگر کشورهای عربی را بر هم می زند متهم و مقصر شناخته می شود. در هر صورت اعتراضات در قطر ممنوع است. حاکمان کشورهای کویت و بحرین نیز ممنوعیتهایی برای اعتراضات مردمی ایجاد کرده اند که البته گروههای مخالف در این کشورها به این ممنوعیتها توجه نمی کنند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه به صورت کلی حاکمان کشورهای عربی (در سرکوب اعتراضات و مقابله با بهار عربی) با هم متحد و یکپارچه هستند، نوشت : زمانی که در فوریه 2011 گروههای مخالف شیعه در بحرین اعتراضاتی را علیه آل خلیفه به راه انداختند، عربستان سعودی سریعا نیروهای خود را به این کشور اعزام کرد تا از رژیم آل خلیفه در این کشور حمایت کند.

در این مطلب آمده است : بعد از وقوع اعتراضات مردمی در کویت که در یکشنبه گذشته رخ داد نیز رئیس پلیس دبی، کویتی ها را به آرامش فراخواند. رئیس پلیس دبی، اخوان المسلمین را درکنار ایران بزرگترین خطر برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ارزیابی می کند و در چنین طرز فکری تنها نیست.برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حالی در ماههای گذشته به کشورهای انقلابی مصر و تونس کمکهای مالی هنگفتی کرده اند که در کشور خودشان نه خواهان حاکمیت اسلام و نه پیشبرد اصلاحات هستند.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه حاکمان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله درامارات،عربستان سعودی و کویت، ایدئولوژیهای اخوان المسلمین را خطرناک ارزیابی می کنند همچنین خاطر نشان کرد که تئوری یک حاکمیت اسلامی برمبنای یک سیستم دموکراسی خوشایند حاکمان کشورهای عربی نیست و برای آنها تهدید قلمداد می شود.



