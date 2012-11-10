به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " آسوشیتدپرس" ، آمریکا قصد دارد با ارائه طرحی جدید که در آن دامنه حذف تحریمهای ایران بیشتر می شود، ایران را تشویق به توقف غنی سازی اورانیوم کند.



به گفته یک منبع غربی، نماینده های آمریکا، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان و روسیه قرار است روز 21 نوامبر(1 آذر) در بروکسل دیدار کنند که می تواند مقدمه ای برای از سرگیری مذاکرات هسته ای ایران و گروه1+5 باشد.

به نوشته این خبرگزاری، خط و خطوط اساسی مذاکرات از سوی گروه1+5 مشخص است و آن این است که در قبال توقف غنی سازی از سوی ایران و توقف فعالیت در سایت فردو و انتقال اورانیوم های غنی سازی شده به خارج از ایران، اروپا و آمریکا اقدام به لغو تدریجی تحریمهای اعمال شده علیه ایران خواهند کرد.

یک مقام دولتی آمریکا که خواسته است نامش فاش نشود در این خصوص گفت : آمریکا قصد دارد درمذاکرات آتی با حفظ اصول کلی پیشنهادهای قبلی، شکل و شمایل جدیدی به پیشنهاد قبلی اش بدهد تا بتواند از این طریق، آن را برای ایران جذاب تر کند.

به گفته این منبع، دولت آمریکا قصد دارد با گسترش پیشنهادهای قبلی خود که قرار بود در قبال توقف غنی سازی از سوی ایران، به تدریج تحریمها را حذف کند، دامنه حذف تحریمها و عمق آنها را در بخش صنعت نفت ایران بیشتر کند.

بر اساس این گزارش، قرار است در قبال پذیرفتن درخواستهای مذکور آمریکا و متحدانش از سوی ایران، آمریکا و اروپا سرعت لغو تحریمهای ایران را بیشتر کنند.