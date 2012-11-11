  1. بین الملل
۲۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

تحولات افغانستان/

6 کشته و زخمی بر اثر انفجار خوست/ چشم انداز تیره روسیه درباره افغانستان

6 کشته و زخمی بر اثر انفجار خوست/ چشم انداز تیره روسیه درباره افغانستان

بازداشت سرکرده طالبان در ولایت هلمند کشته و زخمی شدن 6 نفر بر اثر انفجار در ولایت خوست و چشم انداز تیره روسیه درباره اوضاع افغانستان از جمله رویدادهای اخیر این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  شینهوا ایساف در بیانیه ای اعلام کرد که یکی از سرکردگان طالبان در ولایت هلمند در 555 کیلومتری جنوب شهر کابل بازداشت شد.

در این بیانیه به هویت شبه نظامی بازداشت شده اشاره نشده اما گفته می شود که وی در عملیات انتحاری در سراسر مرزهای افغانستان نقش فعالی را ایفا کرده است.

خبر دیگر اینکه محمد یعقوب رئیس پلیس ولایت خوست اعلام کرد که بر اثر انفجار یک بمب در یک دوچرخه در 150 کیلومتری جنوب شرق شهر کابل که از راه دور هدایت می شد دستکم یک نفر کشته و 5 فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین "الکسی دیدوف" مدیر بخش آسیا وزارت خارجه روسیه در گفتگو با خبرنگاران در مسکو تاکید کرد: هیچ پیشرفت قابل توجه و مثبتی در افغانستان حاصل نشده است.

وی در ادامه با اذعان به افزایش نفوذ طالبان در افغانستان تاکید کرد: برای تغییر اوضاع کنونی در افغانستان نیروهای افغانی و ناتو باید با یکدیگر همکاری بیشتری داشته و اقداماتی را در جهت مبارزه با تروریسم و اصلاح سیستم قضایی انجام دهند.

کد مطلب 1740256

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