تحولات افغانستان/ 6 کشته و زخمی بر اثر انفجار خوست/ چشم انداز تیره روسیه درباره افغانستان

بازداشت سرکرده طالبان در ولایت هلمند کشته و زخمی شدن 6 نفر بر اثر انفجار در ولایت خوست و چشم انداز تیره روسیه درباره اوضاع افغانستان از جمله رویدادهای اخیر این کشور به شمار می رود.