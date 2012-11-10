زمینه ترغیب تولید کننده به تولید کالای با کیفیت و صادراتی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر رحمت آبادی بعد از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز که در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، با تاکید بر اینکه تولید کننده باید کالا با کیفیت، با قیمت مناسب و صادراتی تولید کنند، اظهار داشت: تولید کننده باید با دید صادراتی باشد.



وی ادامه داد: مجلس و دولت یک وظیفه دارند که قوانین تسهیل کننده در راستای کمک به صنعتگر مصوب کنند بنابراین تولید کننده باید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب تولید کند.



معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت،معدن و تجارت افزود: تنها راه پیشرفت ترغیب تولید کننده ها به تولید با کیفیت و مصرف کننده به استفاده از محصولات داخلی است.



رحمت آبادی با بیان اینکه صنعتگران افسران جبهه تولید هستند، اضافه کرد: تحریم ها را تهدید نمی دانیم و باید به یک فرصت تبدیل شود.

تنها راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی تعامل قواست



معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: تنها راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی تعامل بین قوای سه گانه است.

وی گفت: شرایط تولید و بازار مشکلات بسیار زیادی دارد و برای عبور از این گردنه قوانین خاصی را لازم داریم.



رحمت آبادی با بیان اینکه در زمان جنگ مردم جان و مالشان را تقدیم نظام می کردند، اضافه کرد: مردم از گردنه های خیلی سخت تری هم عبور کرده اند و مطمئن باشید از این گردنه های تحریم نیز عبور می کنند.



وی گفت: امروزه واقعاً مشکلات مالی زیادی در بحث تولید داریم و تولید کننده ها مشکلات زیادی را تحمل می کنند بنابراین باید راه برون رفت از آن را پیدا کنیم.



معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت،معدن و تجارت با اشاره به اینکه مسئولیت ها ماندنی نیست اگر بود به ما نمی رسید، افزود: مسئولیت فرصت است که در این فرصت کوتاه باید در جهت خدمت به مردم استفاده کنیم.



رحمت آبادی افزود: مس فروش از مدیران شناخته شده کشور هستند کارهایی که بر زمین مانده است را بر دوش وی می گذاریم.



