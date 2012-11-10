هوای تهران در شرایط ناسالم است

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت آلاینده های ازن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و از میزان غلظت آلاینده های منو اکسید کربن و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون کاسته شده است.

به گفته وی، در حال حاضر در نمایشگر سنجش آلودگی، آلاینده ازن با 6 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 28، دی اکسید گوگرد با 3 واحد افزایش روی عدد 36، ذرات معلق کمتر ازدو و نیم میکرون با 4 واحد افزایش روی عدد 118 ایستاده است.

رشیدی اظهار داشت: آلاینده منو اکسید کربن با 3 واحد کاهش نسبت به روز گذشته در حال حاضر روی عدد 55 و ذرات معلق کمتر از ده میکرون با 2 واحد کاهش روی عدد 78 قرار گرفته است.