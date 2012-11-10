  1. جامعه
۲۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۳۹

هوای تهران در شرایط ناسالم است

هوای تهران در شرایط ناسالم است

مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: هوای پایتخت با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون روی عدد 118 در شرایط ناسالم است.

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت آلاینده های ازن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون  نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و از میزان غلظت آلاینده های منو اکسید کربن و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون کاسته شده است.

به گفته وی، در حال حاضر در نمایشگر سنجش آلودگی، آلاینده ازن  با 6 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 28، دی اکسید گوگرد با 3 واحد افزایش روی عدد 36، ذرات معلق کمتر ازدو و نیم میکرون با 4 واحد افزایش روی عدد 118  ایستاده است.

رشیدی اظهار داشت: آلاینده منو اکسید کربن با 3 واحد کاهش نسبت به روز گذشته در حال حاضر روی عدد 55 و ذرات معلق کمتر از ده میکرون با 2 واحد کاهش روی عدد 78  قرار گرفته است.

کد مطلب 1740304

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