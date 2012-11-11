  1. جامعه
۲۱ آبان ۱۳۹۱، ۸:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

انتقاد از ساختار ناکارآمد مرکز امور زنان/ فقط مشاوره دادن کافی نیست

انتقاد از ساختار ناکارآمد مرکز امور زنان/ فقط مشاوره دادن کافی نیست

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: مرکز امور زنان و خانواده با این ساختارو چارچوب کارآیی لازم را ندارد زیرا نه بودجه و اعتباراتش با مرکز همخوانی دارد و نه با ساختار تشکیلاتی که دارد قادر است مشکلات زنان را پیگیری کند.

زهره طبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: مرکز امور زنان و خانواده از قدرت اجرایی وسیاسی لازم برخودار نیست و تنها یک مجموعه مشاوره ای است که هیچ کدام از طرح ها و مشاورهایش الزام آور نیست و نه رئیس جمهور و نه وزرا مجبور به پذیرفتن آنها نیستند.

وی ادامه داد: مشاوره دادن بدون اجرا بی فایده است و راه به جایی نمی برد. متاسفانه ارتقای این مرکز به سازمان امور زنان و خانواده نیز در دورنمای طرحهای دولت و مجلس هم دیده نمی شود.

طبیب زاده با تاکید بر لزوم ارتقای مرکز امور زنان به سازمانی به همین نام گفت: این ساختار سازمانی باید مصوبه دولت و مجلس را داشته باشد تا وظایف و تکالیف آن به طور دقیق و جزئی مشخص شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: سازمانی مانند سازمان ملی جوانان که بدون داشتن تشکیلاتی مصوب فعالیت می کرد و نه دفتر مراکز استانی اش عملکرد قابل قبولی داشت و نه طرح هایش عملیاتی بود پس از ادغام و جای گرفتن در دل وزارت ورزش رو به نابودی رفت و می بینیم که این وزراتخانه فعالیتی در حوزه جوانان نمی کند. در خصوص ارتقای مرکز امور زنان و خانواده به سازمان باید از این تجربه درس گرفت و با چارچوب فکر شده این کار را انجام داد.

این عضو فراکسیون زنان اظهار امیدواری کرد دولت آینده با نگرشی متفاوت به این مرکز تلاش کند تا به مسائل زنان و خانواده نگاهی کاربردی تر داشته باشد.

طبیب زاده پیشنهاد کرد: برای حل مشکلات زنان تلاش شود بودجه ای برای اجرای ماده 230 قانون پنجم توسعه که در 14 محور تمامی مشکلات زنان و خانواده ها را پیش بینی کرده است در نظر گرفته شود و اقدامات اجرایی آن به صورت زمان بندی شده به مجلس برای تامین اعتبار ارائه شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت لایحه حمایت از خانواده گفت: این لایحه به شورای نگهبان رفت و پس از ایراداتی که به آن گرفته شد همچنان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است. بررسیهای نهایی انجام شده اما هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است.

کد مطلب 1740329

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