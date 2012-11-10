به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مس فروش بعد از ظهر شنبه در آئین معارفه خود که در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: تقویت تشکل های غیر دولتی در بخش تجارت و صنعت و معدن از الزامات است که با بی تفاوت نمی توانیم از کنار آن بگذریم.

وی افزود: تحریم های ناجوانمردانه عزم جدی تر می خواهد و کاری که مهدوی رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرده قابل تقدیر است.

رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: رحمت آبادی معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت،معدن و تجارت وقتی با من تماس گرفت برای قبول این مسئولیت تردید نکرده ام اگر بتوانم حمایت های مسئولان استان وزارت خانه و نمایندگان را جلب کنم حتما کار درستی کرده ام.

مس فروش با بیان اینکه با جابه جایی مشکلات حل نمی شود، گفت: آنچه که در توان ما است با حمایت دستگاه های اجرایی و متولیان استانی تلاش می کنیم که مشکلات را حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه استان البرز ویژگی و استعدادهای بسیار زیادی دارد، اضافه کرد: تلاش می کنیم که با قدم های بزرگ تر مشکلات را رفع کنیم.

رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با بیان اینکه نسبت به شرایط معیشتی مردم درک متقابل داریم، افزود: یک برنامه ای باید جدی نوشته شود و تشکل های غیر دولتی نیز باید به ما کمک کنند.

