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۲۰ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۵۶

با برپایی غرفه ای؛

مهر در نمایشگاه کتاب شهریار درخشید/ آشنایی شهروندان با رسانه های مجازی

مهر در نمایشگاه کتاب شهریار درخشید/ آشنایی شهروندان با رسانه های مجازی

شهریار - خبرگزاری مهر: خبرگزاری مهر با برپایی غرفه ای در اولین نمایشگاه بزرگ کتاب شهرستان شهریار بار دیگر درخشید و توانست شهروندان را با رسانه های مجازی آشنا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن هفته کتاب و کتاب خوانی، اولین نمایشگاه بزرگ تازه های کتاب و عرضه محصولات فرهنگی شهرستان شهریار با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

در بخشی از این نمایشگاه از خبرگزاریها، خبرگزاری مهر و از مجموع سایتهای خبری و پایگاه های اطلاع رسانی، سایت خبر شهریار اقدام به برپایی غرفه کرده اند.

در غرفه خبرگزاری مهر اخبار منتشر شده از شهرستان شهریار در حوزه های مختلف طی یک سال گذشته در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

پوشش و ارسال آنلاین اخبار نمایشگاه و سخنرانی های مختلف از جمله اقدامات انجام شده در غرفه مهر است.

در اولین روز از برپایی اولین نمایشگاه بزرگ کتاب شهریار، شهروندان این شهرستان با حضور در نمایشگاه و بازدید از غرفه خبرگزاری مهر، با این خبرگزاری و رسانه های مجازی آشنا شدند.

قرار است که در روزهای آینده این نمایشگاه، افراد علاقمند به حرفه خبرنگاری نیز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر و سایت خبر شهریار، با نحوه و چگونگی تهیه و تنظیم خبر آشنا شوند.

اولین نمایشگاه بزرگ کتاب شهریار، از امروز به مدت یک هفته از ساعت 9 صبح الی 21 در محل مصلی سابق شهرستان شهریار واقع در خیابان مصطفی خمینی برپاست.

کد مطلب 1740352

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