جاده دسترسی جزیره نگین به بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاده دسترسی به جزیره نگین عصر شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی، هیئت همراه و مسئولان استان بوشهر به بهرهبرداری رسید و این جزیره به شرکت صدرای بوشهر متصل شد که ارتقای ایمنی تردد و کاهش ترافیک درون شهر بوشهر را میتوان به عنوان مزایای اجرای این پروژه نام برد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر در آئین افتتاح این جاده اظهار داشت: حمل و نقل دریایی یکی از مطمئنترین روشهای حمل و نقل در دنیا است و توسعه زیرساختهای بنادر و دریانوردی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
محمد راستاد افزایش توان عملیاتی بنادر در استان بوشهر را یکی از اهداف اجرای جاده دسترسی به جزیره نگین عنوان کرد و افزود: این مسیر با عرض 11 متر و با طول 3.5 کیلومتر اجرا شده است که میتواند در توسعه جزیره نگین نقش بسیار مهمی داشته باشد.
وی ادامه داد: بندر بوشهر در دوران دولتهای نهم و دهم پیشرفت و توسعه بسیار خوبی داشته است و کارهای زیرساختی بسیاری در این بندر صورت گرفته است که میتوان به تبدیل شدن بندر بوشهر به بندر تخصصی واردات و صادرات میوه کشور و تبدیل شدن بندر بوشهر به بندر تخصصی صادرات مشتقات نفتی اشاره کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: فعالیت 26 خط کشتیرانی خارجی و یک خط کشتیرانی داخلی در بندر بوشهر، افزایش ظرفیت بندر بوشهر به دو برابر، تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش کانتینر و تبدیل شدن بندر بوشهر به دومین بندر کانتینری کشور از دیگر دستاوردهای این بندر است.
افتتاح 12 پروژه بندری، بازدید از پروژههای مسکن مهر بوشهر، عالیشهر و گناوه و بازدید از پروژههای راهسازی و افتتاح نمایشگاه راه و شهرسازی از برنامههای سفر وزیر راه به بوشهر بوده است.
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