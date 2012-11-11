به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مهندسین مشاور زمین‌کاوان یاقوت کویر به عنوان اولین شرکت بخش خصوصی در بخش سنگ استان با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افتتاح شد.



محمد فراهانی، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور زمین‌کاوان یاقوت کویر در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این شرکت شهریورماه امسال تاسیس شده است، گفت: استان قم دارای پتانسیل بالای معدنی است که هنوز این پتانسیل بالقوه به بالفعل در نیامده است و با تلاش و حمایت مسئولان و کارشناسان این بخش در صدد هستیم این بخش را در استان فعال کنیم.



وی که کارشناس زمین شناسی و دارای سابقه 9 ساله در این بخش است اظهار کرد: از آنجا که در استان قم شرکت مشاوره‌ای در زمینه زمین شناسی و اکتشاف معدن وجود نداشت این شرکت با هدف استفاده از توان مهندسان بومی استان با حمایت و پشتیبانی مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاسیس شده است.



فراهانی ادامه داد: اکتشاف معدنی شامل طراحی و اجرای طرح‌های اکتشافی، استخراج مواد معدنی، مطالعات آب شناسی و ژئوتکنیک مطالعات ژئوفیزیک هوایی، مطالعات دورسنجی، عمران و راه سازی، معماری و شهرسازی، زمین شناسی شامل برداشت‌های مختلف زمین شناسی، تهیه نقشه‌های زمین شناسی موضوعی و ... از جمله توانایی‌های این شرکت است.

استفاده از مهندسان بومی و اشتغالزایی



وی با اشاره به عضویت 400 مهندس معدن در سازمان نظام مهندسی معدن استان قم تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما از تاسیس این شرکت استفاده از توان همین مهندسان بومی در اجرای طرح‌های زمین شناسی و اکتشاف معادن است تا از خارج شدن سرمایه استان جلوگیری شود و اشتغالزایی صورت گیرد.



مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور زمین کاوان یاقوت کویر اظهار کرد: انتظار ما از مسئولان استان این است که در راستای حمایت از مهندسان بخش معدن و زمین شناسی قم، اجرای طرح‌های زمین شناسی کارهای بزرگ شهر و استان از جمله فرودگاه را به این شرکت واگذار کنند.



فراهانی افزود: در حال حاضر تصور بر این است که استان قم فقط دارای ذخایر معدنی، آهک، گچ، سنگ لاشه و شن و ماسه است، این در حالی است که استان ظرفیت‌های معدنی گرانبهایی دارد و ما می‌خواهیم با استفاده از توان مهندسان بومی، این معادن و منابع سنگی قم را کشف و به مرحله استخراج درآوریم.



وجود 4 محدوده اکتشاف سنگ عقیق



وی تصریح کرد: این شرکت برای استفاده از توان مهندسان بومی در بخش سنگ اولین دستگاه تراش سنگ‌های قیمتی را از سازمان نظام مهندسی معدن استان خریداری و در محوطه این شرکت اقدام به تراش سنگ‌های قیمتی کرده است.



وی ادامه داد: در استان قم چهار محدوده اکتشاف سنگ عقیق وجود دارد و درصدد هستیم سنگ‌هایی که در اسلام بر استفاده از آن تاکید شده است از جمله عقیق، در و ... را در قم تولید و توسعه دهیم و این محصولات را از قم به سایر نقاط جهان صادر کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه آلبوم سنگ‌های قیمتی و زینتی استان برای معرفی به دانش آموزان از طریق معلمان مدارس خبر داد و گفت: دومین نمایشگاه سنگ‌های قیمتی استان قم با هدف آشنایی شهروندان با این نوع سنگ‌ها بهمن ماه در مجتمع تجاری عصر جدید برگزار خواهد شد.



فراهانی افزود: در صدد هستیم در آینده نزدیک موزه مجازی سنگ و کانی را در استان قم راه اندازی کنیم.



ظرفیت‌هایی که مغفول مانده



یونس عالی‌پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در حاشیه این مراسم با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های معدنی قم مغفول واقع شده است، گفت: استان قم ظرفیت و پتانسیل بالایی در بخش سنگ‌های گرانبها دارد که متاسفانه این پتانسیل‌های نهفته هنوز بروز و ظهور پیدا نکرده است.



وی افزود: 28 ماده معدنی در استان قم وجود دارد که مردم فقط سنگ آهک و گچ و آجر آن را می‌شناسند که باید با تبلیغ و اطلاع رسانی این مواد معدنی استان را شناسایی و معرفی کنیم.



عالی پور ادامه داد: امضاء تفاهم نامه با آموزش و پرورش برای معرفی ظرفیت‌های معدنی استان به دانش آموزان به ویژه سنگ‌های قیمتی و گرانبها، استفاده از ظرفیت طلاب خارجی علوم دینی، استفاده از توان و ظرفیت‌ بخش خصوصی فعال در بخش سنگ و معدن از جمله راهکارهایی است که می‌توان از آن برای معرفی بخش معادن استان استفاده کرد که این موارد در دستور کار ما قرار دارد.



وی تصریح کرد: معرفی ظرفیت‌های معدنی استان یک کار یک هفته‌ای و یا چند ماهه نیست بلکه نیازمند برنامه ریزی پنج ساله است تا افق کار مشخص شود و اعتبارات لازم برای این کار باید اختصاص یابد تا بتوان از تمام ظرفیت‌ها برای این کار استفاده کرد.

مظلومیت بخش معدن



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه فعالان بخش معدن قم با مظلومیت کار می‌کنند، اظهار کرد: معدن کاران استان بدون هیچ گونه اعتبار دولتی و با استفاده از توان مالی خود اقدام به استخراج سنگ و سایر مواد معدنی می‌کنند و تولید آنان حاصل تلاش و سرمایه گذاری خود آنها است، این در حالی است که فعالان بخش صنعت، برای بهره برداری از واحدهای صنعتی خود از تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند.



به گفته عالی‌پور معدن کاران قم با یکدیگر رقابت مثبت دارند و هدف آنان توسعه بخش معدن قم است.



مخالف خام فروشی سنگ معادن هستم



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه با بیان اینکه مخالف فروش خام سنگ معادن استان هستیم، اظهار کرد: باید سنگ معادن استان فرآوری و با ارزش افزوده چند برابری صادر شود و برای تحقق این کار حمایت خود را از تولید و فرآوری سنگ‌های قیمتی استان آغاز کرده‌ایم و این کار مقدمه‌ای برای صادرات سنگ فرآوری شده استان است.



عالی‌پور در پایان گفت: در حال حاضر 100 معدن فعال در استان قم وجود دارد که تعداد اندکی از آنها را معادن طلا و سنگ‌های قیمتی تشکیل می‌دهند.