تیم دو صحرانوردی بانوان خراسان رضوی قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم دو صحرا نوردی بانوان بزرگسال خراسان رضوی در مسابقات کشوری در بخش تیمی قهرمان شد.

این تیم که با نام ثامن الحجج(ع) در رقابت ها شرکت کرد، توانست با کسب مقام دوم، چهارم، پنجم و ششم انفرادی این رقابت ها در صدر جدول این مسابقات قرار گیرد و در مجموع امتیازات تیمی مقام اول این مسابقات را از آن خود کند.

بنا بر این گزارش در این مسابقات فاطمه عزیزی مقام دوم را بدست آورد، فاطمه محمدی چهارم شد، حمیده جوان به مقام پنجمی رسید و سمیه شاد ششم شد.

تیم بسکتبال مدیار شرق مشهد در تهران به تیم نیاوران باخت

تیم بسکتبال مدیار شرق مشهد در تهران به تیم نیاوران باخت.

سرمربی تیم بسکتبال مدیار شرق مشهد گفت: بازیکنان به دلیل پایین بودن ساعت تمرین در طول هفته، هنوز به هماهنگی لازم نرسیده اند.

جواد جعفری پس از شکست تیمش در بازی روز جمعه 19 آبان ماه که از هفته پنجم لیگ دسته یک بسکتبال کشور به میزبانی تیم نیاوران تهران در سالن آزادی برگزار شد، اظهار کرد: تا 3 دقیقه پایانی بازی اختلاف تیم ما تنها 3 امتیاز بود اما عدم تمرکز در بازیکنان جوان و کم تجربه تیم باعث شد این بازی را با نتیجه 88 بر 72 واگذار کنیم.

وی عنوان کرد: در کوارتر آخر هاشم میرشفیعی، مصطفی حسینی و مهران پزشکی 5 خطا دریافت کردند و با خارج شدن آن ها از بازی، تمرکز و هماهنگی بازیکنان بهم ریخت.

استعفا سرمربی تیم فوتسال پروفیل زالی مشهد

سرمربی تیم فوتسال پروفیل زالی مشهد بعد از بازی با تیم اقتدار نوین فردوسی استعفا کرد.

سرمربی تیم فوتسال پروفیل زالی مشهد اظهار داشت: تا مشخص شدن وضعیت مالکیت و حامی مالی باشگاه در تمرینات شرکت نخواهم کرد.

حسین اسلامی پس از دیدار تیم فوتسال پروفیل مقابل تیم فوتسال اقتدار نوین فردوسی دیگر تیم مشهدی که با وجود برتری با نتیجه 7 بر 6 در 20 ثانیه پایانی بازی نیمه تمام ماند، گفت:علیرغم شرایط نامناسب مالی و مشخص نبودن وضعیت مالکیت باشگاه، بازیکنان بازی خوبی را به نمایش گذاشتند.

پایان مسابقات لیگ تکواندو بانوان خراسان رضوی

مسابقات لیگ تکواندو بانوان خراسان رضوی با عنوان جام نرجس در مشهد پایان یافت.

اختتامیه این رقابت ها 19 آبان ماه جاری با حضور تیم های شهرستان های استان در خانه تکواندو برگزار شد.

بنا بر این گزارش تیم مشهد در پایان 7 هفته رقابت با کسب 40 امتیاز مقام نخست را به دست آورد، تیم فریمان با 34 امتیاز دوم شد و تیم چناران با 30 امتیاز به مقام سوم رسید.

ابومسلم با مساوی در اهواز طلسم شکست های خارج از خانه را شکست

سرپرست تیم فوتبال ابومسلم خراسان گفت: در لحظات نفس گیر و پربرخورد پایانی دیدار دیروز بازیکنان با تساوی در مقابل استقلال اهواز توانستند طلسم شکست های خارج از خانه را بشکنند.

هاشم حسینی پس از تساوی پرگل 3 بر 3 تیم فوتبال ابومسلم خراسان در مقابل میزبانش استقلال اهواز که 19 آبان ماه برگزار شد، اظهار کرد: در لحظات نفس گیر وقت اضافه توانستیم یک امتیاز از این دیدار کسب کنیم اما با توجه به ابزار و امکانات، توقع بیش از این از تیم می رود.

وی در مورد نیمه اول این دیدار بیان کرد: بازی زیبایی در این نیمه انجام شد، تیم حریف را زیر فشار قرار دادیم تا این که در دقیقه 18 یونس شاکری با ضربه سر اولین گل تیم ما را به ثمر رساند و در ادامه چندین موقعیت خوب از سوی بازیکنان ما به هدر رفت.

مسابقات تک حرکت لیفت خراسان رضوی برگزار شد

مسابقات تک حرکت لیفت خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

این مسابقات بین 125 نفر در قالب 15 تیم از شهرستان های تربت حیدریه، سبزوار، قوچان، فریمان، زاوه، کاشمر و تایباد روز جمعه 19 آبان ماه در سالن ورزشی مجد مشهد برگزار شد.

بنا بر این گزارش در پایان این رقابت ها در رده سنی بزرگسالان تیم تایباد اول شد، تیم الماس شهر زاوه به مقام دوم رسید و تیم تربت حیدریه به مقام سوم دست یافت.