غرب بدنبال محو اسلام و اسلام خواهی است/ تنفر مردم خاورمیانه از آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی شنبه شب در همایش بزرگ محکومیت اهانت به ساحت مقدس رسوال اکرم (ص) در جمع اهل سنت گنبدکاووس با بیان اینکه اهانت علیه نبی اکرم (ص) با اهدف خاصی صورت گرفت، افزود: این فیلم موهن از سرزمین غرب به سوی مسلمانان نشانه رفته است.

وی با طرح این پرسش که غربیها در این اهانت دنبال چه چیزی بودند، اظهار داشت: قریب 70 سال غرب و کمونیسم در جدال بودند و جنگ سرد بین آنان حاکم بود وقتی زمزمه سقوط کمونیسم مطرح شد، صاحبنظران غرب زمزمه جدید را مطرح کردند که الان باید دنبال دشمن جدیدی بود و اسلام را به عنوان دشمن جدید مطرح کردند.

وی یادآور شد: در کشورهای غربی اقلیت های مسلمان و جامعه مسلمانان درفشار و تهدید این افراد قرار گرفتند و وقتی رفتار حکومت اسلامی را در صدر اسلام نسبت به قومیت های دیگر می بینیم و با حرکتهای آنان مقایسه می کنیم، هدف محو اسلام و جوامع اسلامی از سوی آنهاست.

متکی بیان داشت: آنها می خواستند در یک دوره زمانی تنفر و نفرت مردم را به اسلام ایجاد کنند تا کسی برای مطالعه و تحقیق اسلام حرکتی نداشته باشد ولی همین دوره 10 ساله شمارگان قرآن و معارف اسلامی در آمریکا و غرب چندین برابر شده است.

وزیر سابق امور خارجه کشورمان افزود: آنها می خواستند نتیجه دلخواه بگیرند ولی برعکس شد و امروز کاری که می کنند نه از سر قدرت است بلکه از نظر بنده ضعف است و از بی منطقی آنان سرچشمه می گیرد.

وی یادآور شد: همانطور که امام راحل فرمودند، منطق ما از قدرت بر نمی خیزد بلکه از دل قدرت بیرون می آید و امروز به وضعیتی رسیدند که هر کجا قدم می گذارند باعث نفرت و تنفر مردم می شوند.

منوچهر متکی گفت: در خاورمیانه طی 40 سال پیش طبق نظرخواهی آمریکا را الگوی خود می دانستند ولی امروز بیش از 80 درصد آنان نفرت خود را به آمریکا اعلام می کنند.

وی اظهار داشت: امروز مسلمانان فهمیدند که باید از داشته های خود دفاع کنند و ما به دنبال جنگ نیستیم، بلکه باید از حقوق خود دفاع کنیم و مسلمانان دریافتند که باید از اعتقادات خود دفاع کنند تا دشمن طمع نکند.

متکی به اتحاد نکبت بار و توافق نادرست غرب و کشور میانمار اشاره و اضافه کرد: در این توافق قید شد که هر بلایی که بخواهند می توانند بر سر مسلمانان بیاورند، ولی مردم از دین و اسلام حمایت می کنند.



وی بیان داشت: مردم ما هوشمند هستند و هرجا مشکل داشته باشند مطالبات خود را با مسئولان مطرح می کنند و آنجا که احساس کنند، دین و کشورشان در خطر است، قاطعانه برخورد و دشمنان را مایوس می کنند.



وی با اشاره به وحدت موجود در گلستان و گنبدکاووس گفت: وحدت این شهرستان نه تنها الگو برای مناطق مختلف کشور است بلکه برای جامعه اسلامی نیز الگوست.



متکی افزود: خداوند پیامبر اسلام(ص) را فرستاد تا مردم را هدایت کند و دین را گسترش دهد و این دین، آخرین و کاملترین دین است اما برخورد آن نسبت به ادیان دیگر همیشه حبیبانه و مسالمت جویانه بوده است.



وزیر سابق امور خارجه کشور افزود: ما از انسانی حمایت می کنیم که ارزشمند و بزرگ بود و تمام دغدغه آن رستگاری انسانها بود و مظهر درستیها و فضیلتهاست و هرگز بدی کسی را نمی خواست.



وی اظهار داشت: چنین انسان بزرگی از سوی اجیرشدگان با اهداف خاص مورد اهانت و تهمیت قرار می گیرد که این حرکت را محکوم می کنیم.