کره جنوبی از تحریم گاز ایران معاف شد/ افزایش تقاضا برای واردات گاز ایران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تحریم واردات گاز طبیعی ایران توسط 27 کشور اتحادیه اروپا، صادرات گازمایع ایران به کره جنوبی در ماه گذشته میلادی در مقایسه با سال گذشته 2 برابر شده است.

بر این اساس سه شرکت کره ای در مجموع در ماه سپتامبر سالجاری میلادی معادل یک میلیون و 300 هزار بشکه گاز LPG از ایران وارد کرده ا‌ند.

این در حالی است که تا پیش از تصویب طرح تحریم صادرات گاز ایران توسط اروپا میزان صادرات گازمایع ایران به کره جنوبی ماهانه حدود 765 هزار بشکه بوده است.

نکته قابل توجه آن است که کره جنوبی به طور متوسط ماهانه 1.5 میلیون بشکه گازمایع وارد می کند که با 2 برابر شدن صادرات گاز، ایران حدود 90 درصد بازار گازمایع این کشور آسیایی را در اختیار گرفته است.

از سوی دیگر شرکتهای کره ای قصد دارند به منظور کاهش وابستگی به واردات گاز از قطر و روسیه ضمن متنوع سازی سبد انرژی خود واردات گاز مایع از ایران را افزایش دهند.

آمارهای منتشر شده توسط موسسات معتبر بین المللی نشان می دهد که در شرایط فعلی ایران به طور متوسط سالانه حدود چهار میلیون گازمایع به کشورهای مختلف جهان صادر می کند که در آستانه زمستان تقاضا برای خرید این محصول استراتژیک گازی ایران افزایش یافته است.

در همین حال کره جنوبی یکی از مشتریان بزرگ گازمایع ایران بوده به طوری‌که انجمن تجارت بین‌الملل این کشور آسیایی از خرید بیش از یک میلیارد دلار گازمایع توسط کره جنوبی از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون خبر داده است.

در حال حاضر بخش عمده گازمایع صادراتی ایران توسط فازهای مختلف پارس جنوبی تامین می شود که تا سال اینده با بهره برداری از طرح تولید از 5 فاز 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی در مجموع سالانه بیش از سه میلیون تن به ظرفیت تولید گازمایع ایران افزوده خواهد شد.

استات اویل هیدرو رسما از تحریم گاز ایران معاف شد

با گذشت حدود یک ماه از انتشار گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر معافیت شرکت استات اویل هیدرو نروژ از از طرح تحریم گاز ایران، این شرکت نفتی اروپایی رسما از این تحریم ها معاف شده است.

از این رو ماهانه 2 تا 4 محموله گازمایع تولید فازهای پارس جنوبی از اسکله های عسلویه بارگیری و به این شرکت نفت نروژی تحویل داده می شود.

در همین حال شرکت استات اویل هیدرو نروژ رسما با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرده است: استات اویل گازمایع را برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به منظور تکمیل طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی و اکتشاف نفت در بلوک اناران و خرم آباد خریداری می کند.

به گزارش مهر، تا پیش از تصویب طرح تحریم گاز ایران، شرکت استات اویل هیدروی نروژ به واسطه مشارکت در طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی و از محل قراردادهای بیع متقابل روزانه اقدام به واردات چندین هزار تن گازمایع و برخی از برش‌های گاز طبیعی از ایران می کرد.

اما با تصویب تحریم‌های جدید، این شرکت نفتی در صورت عدم واردات گاز مایع با زیان‌های هنگفت روبرو خواهد شد و از این رو، رایزنی‌هایی برای معافیت این شرکت نروژی از تحریم‌های جدید گازی ایران آغاز شده است.