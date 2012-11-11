میدان میوه و تره بار جدید همدان مطابق با نیازهای کسبه ساخته می شود

محمدقدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده در طراحی میدان بار جدید مطابق همدان با نیازهای صنف میوه و تره بار است.

قدیمی اظهار داشت: مشارکت فکری و مالی کسبه نقش بسزایی در تسریع اجرای این طرح و احداث سایت جدید میدان میوه و تره بار همدان ایفا می‌کند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری همدان با بیان اینکه 60 هکتار زمین برای احداث این پروژه توسط شهرداری همدان خریداری شده است، اظهار داشت: محل احداث طرح در کیلومتر سه جاده همدان - تهران واقع شده است.

قدیمی با اشاره به اینکه سایت جامعی برای میدان بار جدید همدان پیش بینی شده است، اضافه کرد: تمامی موارد و شاخصه‌های مورد نیاز احداث یک میدان میوه و تره‌ بار در این سایت در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه سایت میدان بار جدید همدان در مجاورت راه آهن تهران-همدان و سنندج و در نزدیکی فرودگاه قرار گرفته و به کنارگذرهای شرقی و غربی دسترسی دارد، افزود: مجاورت خط ریلی با این میدان بار در سطح کشور منحصر به فرد خواهد بود.