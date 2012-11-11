آخرین جلسه محاکمه قدیمی ترین زندانی زن

عبدالصمد خرمشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : تا کنون دو تن از شاهدان پرونده در جلسه دادگاه حاضر شده و درباره روز حادثه توضیحات خود را ارائه دادند. اما یکی از شاهدان هنوز در جلسه دادگاه حاضر نشده است.

وی افزود : ا‌گرچه شهادت شهود تاثیری در ماهیت قضیه ندارد اما ممکن است عدم حضور یکی از شهود در جلسه دادگاه باعث ایراد دیوان عالی کشور شود که این موضوع رسیدگی به این پرونده را طولانی‌تر خواهد کرد. به همین خاطر از دادگاه درخواست کردم براساس ماده 159 آیین دادرسی عروس قبلی فاطمه را برای شهادت به دادگاه جلب کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد، جلسه بعدی دادگاه 23 آذر برگزار می شود که امیدواریم پس از آن حکم موکلم صادر شود.

فاطمه متهم است تیر ماه سال 72 دوست همسرش به نام مجید را به قتل رسانده است. فاطمه – 53 ساله – که مقتول آخرین بار به خانه او رفته بود پس از دستگیری لب به اعتراف گشود و گفت ، مجید را با خوراندن دوغ مسموم به سم گیاهی به قتل رسانده است. در پی اعتراف های متهم، کارشناسان پزشکی قانونی نیز پس از کالبد شکافی و آزمایش های سم شناسی، علت مرگ را استفاده از سم گیاهی اعلام کردند.

چند تن از اعضای خانواده و بستگان متهم نیز در تحقیقات قضایی، علیه او شهادت دادند. این در حالی بود که متهم در جلسات بازجویی منکر قتل شد و خود را بیگناه خواند. فاطمه در جلسه دادگاه نیز قتل را انکار کرد و گفت که از ماجرای مرگ مجید چیزی نمی‌داند. او ادعا کرد: وقتی ماموران سراغ من و همسرم آمدند شوهرم از من خواست اعتراف کنم. او گفت که برایم رضایت می‌گیرد ولی این کار را نکرد و حالا می‌خواهم واقعیت را بگویم، من در این قتل بی‌گناه هستم.