به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روزهای سوم تا پنجم آذرماه به میزبانی آروبا در شهر سانتاکروز برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران برای آشنایی با آب و هوا و همچنین هماهنگی با اختلاف ساعت بین تهران و سانتاکروز یک هفته زودتر راهی این شهر می شود.

بر اساس برنامه تنظیم شده این تیم پنجشنبه 25 آبان ماه تهران را به مقصد آروبا ترک خواهد کرد و از عصر جمعه به وقت تهران تمرینات خود را آغاز می کند. اما آسیب دیدگی فرزاد عبدالهی، کوروش رجلی و مسعود حجی زواره نگرانی های را در راه کسب موفقیت این تیم در پی داشته است.

فریبرز عسگری سرمربی تیم ملی در این خصوص به مهر گفت: پزشکان تیم سخت در حال تلاش هستند تا آسیب دیده ها به مسابقات برسند و بر اساس نظر آنها تا زمان آغاز رقابتها این مسکل رفع خواهد شد.

وی افزود: مشکل حجی زواره رفع شده و گچ دست خود را باز کرده و روزهای پایانی دوران نقاهت را پشت سر می گذارد. البته او بدن مشکل در تمرینات شرکت می کند. قسمت آسیب دیده زانوی رجلی هم رو به بهبودی است و مشکلی در تمرینات اخیر برای پیش آمد تا زمان مسابقات رفع خواهد شد.

عسگری به سفر زود هنگام به آروبا نیز اشاره کرد و گفت: 12 ساعت اختلاف بین تهران و سانتاکروز و همچنین 33 درجه گرمای هوایی شرجی باعث شد تا با مساعدت مسئولان فدراسیون زودتر راهی این کشور شویم تا بتوانیم با وضعیت آب و هوا و همچنین اختلاف ساعت هماهنگی داشته باشیم.

وی در پایان گفت: روند آماده سازی به خوبی پیش می رود ، تمرینات وارد فاز سرعتی شده و مراحل پایانی تمرین را طی می کنیم.