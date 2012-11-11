  1. ورزش
۲۱ آبان ۱۳۹۱، ۹:۱۷

برای حضور در جام جهانی/

تیم ملی تکواندو یک هفته زودتر راهی آروبا می‌شود/ نگرانی از وضعیت مصدومان

تیم ملی تکواندو یک هفته زودتر راهی آروبا می‌شود/ نگرانی از وضعیت مصدومان

اعضای تیم ملی تکواندو کشورمان برای حضور در جام جهانی یک هفته زودتر راهی آروبا می شوند تا مرحله نهایی تمرینات خود را در شهر میزبان مسابقات پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روزهای سوم تا پنجم آذرماه به میزبانی آروبا در شهر سانتاکروز برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران برای آشنایی با آب و هوا و همچنین هماهنگی با اختلاف ساعت بین تهران و سانتاکروز یک هفته زودتر راهی این شهر می شود.

بر اساس برنامه تنظیم شده این تیم پنجشنبه 25 آبان ماه تهران را به مقصد آروبا ترک خواهد کرد و از عصر جمعه به وقت تهران تمرینات خود را آغاز می کند. اما آسیب دیدگی فرزاد عبدالهی، کوروش رجلی و مسعود حجی زواره نگرانی های را در راه کسب موفقیت این تیم در پی داشته است.

فریبرز عسگری سرمربی تیم ملی در این خصوص به مهر گفت: پزشکان تیم سخت در حال تلاش هستند تا آسیب دیده ها به مسابقات برسند و بر اساس نظر آنها تا زمان آغاز رقابتها این مسکل رفع خواهد شد.

وی افزود: مشکل حجی زواره رفع شده و گچ دست خود را باز کرده و روزهای پایانی  دوران نقاهت را پشت سر می گذارد. البته او بدن مشکل در تمرینات شرکت می کند. قسمت آسیب دیده زانوی رجلی هم رو به بهبودی است و مشکلی در تمرینات اخیر برای پیش آمد تا زمان مسابقات رفع خواهد شد.

عسگری به سفر زود هنگام به آروبا نیز اشاره کرد و گفت: 12 ساعت اختلاف بین تهران و سانتاکروز و همچنین 33 درجه گرمای هوایی شرجی باعث شد تا با مساعدت مسئولان فدراسیون زودتر راهی این کشور شویم تا بتوانیم با وضعیت آب و هوا و همچنین اختلاف ساعت هماهنگی داشته باشیم.

وی در پایان گفت: روند آماده سازی به خوبی پیش می رود ، تمرینات وارد فاز سرعتی شده و مراحل پایانی تمرین را طی می کنیم.

کد مطلب 1740478

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