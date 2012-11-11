پنج هزار نهاوندی عضو کتابخانه های عمومی هستند

زینب سیف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر کتابخانه های عمومی نهاوند به 50 هزار جلد کتاب، 20 دستگاه رایانه و 800 صندلی تجهیز شده اند.

وی گفت: در حال حاضر دو پروژه کتابخانه سازی در شهرهای گیان و برزول در دست احداث و تجهیز کامل است که بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و این کتابخانه ها در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

سرانه فضای مطالعه در نهاوند یک و دو دهم مترمربع است

وی با اشاره به اینکه سرانه فضای مطالعه در حال حاضر در شهرستان نهاوند یک و دو دهم مترمربع است، گفت: این رقم، رقم مناسب و مطلوبی نیست و به همین منظور از سال 88 تاکنون تأسیس یک کتابخانه استاندارد در این شهرستان پیگیری شده است.

سیف با بیان اینکه روزانه 200 نفر به کتابخانه های عمومی نهاوند مراجعه می کنند از عضویت رایگان در کتابخانه های این شهرستان در هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد و گفت: این حرگت در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی انجام می شود.

وی اظهار داشت: تعامل و همکاری بیشتر کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش بستر مناسب مطالعه، ترویج فرهنگ آن و کتابخوانی را از کودکی نهادینه می کند.

سیف تعامل، همیاری و مساعدت این دو دستگاه فرهنگی را موجب جهت دهی و تمرین بیشتر پژوهش و تحقیق از دوران تحصیلات ابتدایی با نظارت معلمان و کارشناسان دانست.

کتابخانه ابزار دسترسی افراد به منابع دانش و فعالیت های فکری بشر است

رئیس اداره کتابخانه های عمومی نهاوند اضافه کرد: کتابخانه ها از ابزارهای دسترسی افراد جامعه به منابع دانش و فعالیت های فکری بشر هستند.

وی با تاکید بر اینکه در بحث کتابخوانی تنها نباید به امکانات و تجهیزات فیزیکی توجه کرد، یادآور شد: نکته اساسی در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوان کردن آحاد جامعه، تعریف ساز و کارهایی است که مردم را به کتاب علاقه‌مند کند.

وی با بیان اینکه وضعیت کتاب و کتابخوانی در شهرستان نهاوند مطلوب و ایده آل نیست، اما قابل قبول است، یادآور شد: در شهرستان نهاوند پنج کتابخانه عمومی و خصوصی فعال است.

کتابخانه های نهاوند با مشکل عدم پراکندگی و مشکلات بودجه مواجه اند

وی بزرگترین مشکلات و موانع کتابخانه های نهاوند را عدم پراکندگی کتابخانه ها، عدم دسترسی مردم به کتابخانه ها و مشکلات بودجه عنوان کرد و افزود: مسئولان باید برای احداث کتابخانه استاندارد نهاوند همت و تلاش کنند.

وی گفت: کتابخانه های نهاوند مجهز به اینترنت پر سرعت، بخش کودک و نوجوان، نمایه نشریات، کتاب های مرجع و نمازخانه با سیستم اذان گوی هوشمند هستند که موفق به کسب رتبه برتر در استان همدان شده اند.

وی با تأکید بر نقش خانواده ها در ترغیب فرزندان به کتابخوانی، گفت: کودکان از سنین پایین آموزش ها و عادت ها را بیشتر پذیرا هستند بنابراین مهمترین برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی باید از سنین پایین در نظر گرفته شود.