  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ آبان ۱۳۹۱، ۹:۳۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آمار شکایتها از موسسات اعزام دانشجو/ عودت 82 میلیون تومان به متقاضیان

آمار شکایتها از موسسات اعزام دانشجو/ عودت 82 میلیون تومان به متقاضیان

رئیس کمیته رسیدگی به شکایات موسسات اعزام دانشجو به خارج از ارسال 100 شکایت کتبی مراجعه کنندگان به وزارت علوم خبر داد و اعلام کرد که بیش از 82 میلیون تومان به متقاضیان عودت داده شد.

زهره کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: کمیته رسیدگی به شکایات کانون موسسات اعزام دانشجو به خارج از اردیبهشت سال جاری کار رسیدگی به شکایات را شروع کرده و نزدیک به 100 شکایت کتبی ارسالی به وزارت علوم دریافت و مورد بررسی و صدور رای قرار گرفت.

به گفته وی، هیات رسیدگی به شکایات با تشکیل جلسات متعدد در ساعات اداری و غیر اداری رضایت متقاضیان و مدیران موسسات اعزام دانشجو به خارج را دریافت کرد.

رئیس کمیته رسیدگی به شکایات موسسات اعزام دانشجو به خارج به مبالغی اشاره کرد که با شکایت 100 متقاضی عودت داده شد.

وی در این باره گفت: جمع ارقام ریالی شامل 82 میلیون و 827 هزار و 750 تومان، جمع ارقام ارزی 1350 دلار، 8322000 روپیه و 950 یورو است که این مبالغ به مراجعه کنندگان شاکی از برخی موسسات بازگردانده شد.

کد مطلب 1740507

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