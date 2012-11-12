تاثیر گرانی ها در حوزه فرهنگ/ نگرانی از پدیده دلالان فرهنگی

کیانوش جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برگزاری کنسرت در استان طی چند سال اخیر تاثیر خوبی بر ذائقه فرهنگی مردم داشته است، می گوید: به طور متوسط هر هفته یک کنسرت از خوانندگان استانی و ملی در بندرعباس برگزار می شود که پاسخگوی سلیقه و درخواست فرهنگی مردم بوده است.

وی با بیان اینکه برگزاری این کنسرتها در حفظ امنیت و آرامش جامعه تاثیرگذار است، افزود: برگزاری برنامه های فرهنگی همچون تئاتر، جشنواره های فرهنگی، نمایش فیلمهای روز در سینماها و کنسرتها می تواند در تغییر ذائقه و افزایش درخواستهای فرهنگی مردم موثر دانست.

رئیس انجمن موسیقی هرمزگان با ابراز نگرانی از افزایش قیمت بلیط برگزاری کنسرتها در استان و کاهش استقبال مردم بیان داشت: دلایل مختلفی می تواند در افزایش قیمت بلیط عنوان کرد. افزایش قیمتها در جامعه در حوزه فرهنگ هم رسوخ کرده است و این نگرانی وجود دارد علیرغم تلاش برای اینکه همه مردم از این کنسرتها بهره شوند تنها مختص افراد مرفه جامعه شود.

جهانبخش با بیان اینکه حوزه فرهنگ در برگیرنده تمامی اقشار جامعه است، تصریح کرد: متاسفانه افزایش قیمتهای بلیط هواپیما، هتل، هزینه های تبلیغات، حمل و نقل و حضور برخی افراد غیرمتخصص در کنار گروه های اجرا کننده برنامه ها مانند دلالان فرهنگی باعث شده است تا هزینه های برگزاری برنامه های فرهنگی بالا برود و تاثیر خود را در قیمت بلیط ها نشان دهد.

وی با اظهار اینکه افزایش قیمت بلیط کنسرتها تابع افزایش قیمتها در جامعه است، افزود: در برگزاری یک کنسرت دستمزد گروه اجرا کننده برنامه، عوامل اجرایی، هزینه های حمل و نقل، هتل، تبلیغات محیطی و رسانه ای باید لحاظ شود که بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما و اقامت در یک هتل پنج ستاره و کمبود امکانات سالن اجرای برنامه موجب می شود تا مدیر برگزاری کنسرت برای آنکه ورشکست نشود و دچار ضرر نشود قیمت بلیط کنسرت را افزایش دهد.

کیانوش جهانبخش در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت زیرساختهای فرهنگی در استان هرمزگان به خصوص شهر بندرعباس بیان داشت: تنها سالن بزرگ شهر بندرعباس ظرفیت 710 نفر را دارد که جوابگوی نیاز مردم نیست و در برگزاری یک کنسرت ظرفیت کم سالن تاثیر خواهد گذاشت. از این رو می طلبد تا مسئولان فرهنگی استان توجه بیشتری به توسعه ی فضاهای فرهنگی داشته باشند.

وی نبود امکانات و تجهیزات حرفه ای برگزاری یک کنسرت و حتی تئاتر در سالن شهید آوینی، اضافه کرد: نبود امکانات حرفه ای باعث می شود تا هزینه اجاره وسایل نورپردازی و صدا هم در قیمت بلیط تاثیر داشته باشد.

رئیس انجمن موسیقی هرمزگان با بیان اینکه از سوی شهرداری هیچ بیلبوردی به تبلیغات فرهنگی دستگاه های حوزه فرهنگ اختصاص نیافته است، اظهارداشت: هنوز در شهر بندرعباس هیچ بیلبورد تبلیغاتی در حوزه فرهنگی نداریم و زمانیکه نیازمند به تبلیغ یک برنامه فرهنگی همچون تئاتر و یا کنسرت هستیم باید بیلبورد مورد نیاز را با قیمتهای گزاف از شرکتهای تبلیغاتی اجاره کنیم در حالی که اگر بیلبورد مختص کارهای فرهنگی در شهر داشته باشیم می توانیم دیگر هزینه های سنگین تبلیغات محیطی بر دوش برگزار کنندگان برنامه های فرهنگی نخواهد بود و هزینه ها کاهش خواهد یافت.

جهانبخش همچنین دستمزد عوامل فنی و حتی غیر فنی در کنار گروه را بر افزایش قیمت بلیط تاثیرگذار دانست، افزود: متاسفانه حضور برخی از افراد غیرفنی در کنار گروه های برگزاری کنسرت که نقش دلال فرهنگی دارند موجب گرانی برگزاری یک برنامه کنسرث می شوند.

وی نبود اسپانسر را هم از عوامل گرانی بلیط یک کنسرت و یا نمایش تئاتر عنوان کرد و گفت: تهیه کننده یک کنسرت قیمت بلیط را در خوشبینانه ترین حالت مبلغی در نظر می گیرد که ضرر نکند، زیرا از برگزاری یک کنسرت موجب اشتغال زایی 40 نفر می شود.

به گفته وی، در صورتیکه تهیه کننده نتواند اسپانسر خوبی جذب کند محکوم به شکست خواهد بود.

جهانبخش تصریح کرد: طبق قانون انجمن موسیقی اجازه برگزاری کنسرت پاپ ندارد از این رو بسیاری از خوانندگان پاپ استان بدون اسپانسر در برگزاری کنسرت همیشه ضرر می دهند و این رویه موجب می شود که بسیاری از این خوانندگان دیگر رغبتی به برگزاری کنسرت علیرغم علاقمندی مردم نداشته باشند.

نگاه انجمن موسیقی درآمدزایی نیست

رئیس انجمن موسیقی هرمزگان تاکید کرد: نگاه انجمن موسیقی به برگزاری یک کنسرت درآمد زایی نیست و صرفا حمایت از هنر موسیقی و هنرمندان این عرصه است، اگر شرایطی ایجاد شود که انجمن بتواند از خوانندگان پاپ حمایت کند هزینه های برگزاری کنسرت خوانندگان پاپ با حمایت انجمن کاهش خواهد یافت و تمامی اقشار جامعه با هر نوع بضاعتی می توانند بلیط این کنسرتها را تهیه کنند.

وی همچنین اظهارداشت: به شهرداری بندرعباس پیشنهاد داده ایم تا 10 بیلبورد را مختص به حوزه فرهنگی اختصاص دهد تا مردم بتوانند از طریق این بیلبوردها برنامه های مورد علاقه خود را انتخاب کنند و نگاهی فرهنگی به این بیلبوردها هم برای اموزش و هم تبلیغ برنامه ها داشته باشند.

الکترونیکی شدن بلیط کنسرتها

این هنرمند موسیقی استان در ادامه با اظهار اینکه برای جلوگیری از بازار سیاه و دلال بازی بلیط ها الکترونیکی خواهد شد، افزود: با چند بانک عامل در استان برای در اختیار گذاشتن درگاه الکترونیکی مذاکره شده است و بزودی فروش تمامی بلیط ها الکترونیکی خواهد شد.

عدم حمایت صنایع و صاحبان سرمایه استان از هنرمندان/فرهنگ اثربخش تر است

رئیس انجمن موسیقی هرمزگان بیان داشت: متاسفانه صنایع بزرگ و صاحبان سرمایه در استان هرمزگان توجهی به حوزه فرهنگی و حمایت از هنرمندان ندارد تا جاییکه در حال حاضر گروه نمایشی ابراهیم پشتکوهی برای رفتن و اجرا در روسیه توانایی مالی ندارند در حالی که بزرگترین صنایع و سرمایه گذاران در استان هرمزگان مستقر هستند.

وی عنوان کرد: بسیاری از این صنایع علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه ورزشی هستند و برای اعزام یک تیم فوتبال با هواپیما و اقامت در هتل پر ستاره هزینه های هنگفتی پرداخت می کنند و نتیجه هم که معلوم است شکست !

وی افزود: تبلیغات در فوتبال اگر پخش مستقیم نداشته باشد تاثیر ندارد اما تبلیغات در حوزه فرهنگی به دلیل حضور فرهیختگان و فرهنگیان جامعه اثر بخش تر است.