پرستاران انتظار دارند عدالت رعایت شود/سال بعد هیچ عذری پذیرفته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی افزود: اکنون فصل تدوین بودجه سال آینده است به همین علت از همه دستگاههای اجرایی می خواهیم مطابق بند 8 و 9 آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری و بر اساس فرمولهای مشخص این قانون تمام نیاز خود را به بودجه و منابع انسانی محاسبه و به دولت اعلام کنند تا در بودجه سنواتی سال 92 تصویب شود.

وی ادامه داد: متأسفانه امسال بسیاری از دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای دولتی اعلام می کنند که هیچ اعتبار و بودجه ای برای اجرای قانون ارتقای بهره وری دریافت نکرده اند و با استفاده از درآمدهای خودشان این قانون را اجرا می کنند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: جامعه پرستاری مشکلات اقتصادی کشور را که یک مشکل همگانی است درک می کند و انتظار خارق العاده ای از مسئولان ندارند و همیشه ثابت کرده اند که همراه و همکار نظام هستند اما وقتی می بینند برخی گروهها به موقع همه حقوق، مزایا و کارانه خود را دریافت می کنند و وقتی نوبت آنها می رسد می گویند بودجه نیست، مکدر می شوند و فقط انتظار دارند عدالت رعایت شود.

میرزابیگی افزود: متأسفانه شاهدیم که برای گروههای مختلف مطابق قانون تعرفه های خدمات بی کم و کاست و به موقع پرداخت می شود اما وقتی سخن از اجرای قانون تعرفه های خدمات پرستاری می شود می گویند بودجه نداریم و آن را منوط به تصویب در شورای عالی بیمه و جاهای دیگر می کنند.

وی ادامه داد: وقتی از مشکلات اجرای قانون ارتقای بهره وری در برخی دانشگاهها گله می کنیم بسیاری از مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی ابراز می کنند که هیچ بودجه ای برای اجرای این قانون دریافت نکرده اند و صرفاً با استفاده از اعتبارات جاهای دیگر و صرفه جویی ها این قانون را اجرا می کنند.

میرزابیگی گفت: ما نمی خواهیم کسی سر پرستاران منت بگذارد، اجرای قانون ارتقای بهره وری قانون کشور است که مجلس، دولت و همه دستگاههای نظام به این نتیجه رسیده اند که باید اجرا شود. بنابراین برای جلوگیری از تکرار چنین مسائلی در سال آینده به دستگاهها اعلام می کنیم که الان وقتش است و باید به موقع بودجه و منابع مورد نیاز خود را برای اجرای این قانون محاسبه و برای درج در لایحه بودجه سال 92 به دولت ارائه کنند.

وی تاکید کرد: اگر در این زمینه کوتاهی شود، سال آینده از مسئولانی که برای اجرای این قانون بهانه می آورند، عذری پذیرفته نیست.

میرزابیگی گفت: محاسبه اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون با توجه به متن قانون که کار در شیفت شب و شیفتهای غیر متعارف را با ضریب 1.5 در نظر گرفته شده و ساعت کار پرستاران نیز مطابق این قانون باید بین یک تا 8 ساعت و به طور متوسط 4 ساعت کم شود، بر اساس فرمولهای آن که در سایت سازمان نظام پرستاری و معاونت توسعه وزارت بهداشت موجود است امکانپذیر است و هر بیمارستان باید به طور جداگانه این محاسبات را انجام دهد و درخواست بودجه و منابع خود را به دولت اعلام کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این محاسبات برای امسال انجام نشد، توضیح داد: امسال یک خوشبینی وجود داشت که با توجه به ردیف 10 درصد اعتبارات هدفمندی یارانه ها برای بخش سلامت در قانون بودجه، می شد از بخشی از این اعتبار برای اجرای قانون ارتقای بهره وری هم استفاده کرد که گویا اتفاق نیفتاد یا کامل اتفاق نیفتاد و این خوشبینی محقق نشد.

میرزابیگی تأکید کرد: بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی در سال آینده از دانشگاههای علوم پزشکی می خواهیم که از هم اکنون اعتبارات و منابع انسانی مورد نیاز خود را برای سال آینده به دولت اعلام کنند تا سال آِینده دیگر مسائلی مانند نداشتن بودجه و هزینه کردن از درآمدهای بیمارستان برای پرداخت حقوق پرستاران مطرح نباشد.