در صورت ادامه حملات به غزه سفیر خود را از تل آویو فرامی خوانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، مصر کابینه رژیم صهیونیستی را تهدید کرده است در صورتی که حملات نظامی به نوارغزه را متوقف نکند سفیر قاهره در تل آویو را فراخواهد خواند.

بنا بر اعلام منابع صهیونیستی، مصری ها صراحتا اسرائیل را تهدید کرده اند با هر حمله نظامی به نوارغزه واکنش قاطعی نشان خواهند داد و هرگز اجازه نخواهند داد این حملات ادامه پیدا کند.

به گفته این منابع، مصر خطاب به رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که این رژیم باید خویشتن دار باشد تا قاهره بتواند به تلاش های خود برای برقراری آتش بس در نوارغزه ادامه دهد.