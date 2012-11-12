توجه به نیاز و زبان روز مخاطبان برای جذابیت فلسفه ضروری است

دکترحسن فتحی درمورد نیاز انسان به فلسفه و اقبال عمومی به آن و اینکه فلسفه چه مسیری را بپیماید که برای نسل‏های آینده جذابتر شود به خبرنگار مهر گفت: برای جذابتر شدن فلسفه باید هم زبان مخاطب و هم نیاز های او را رعایت و لحاظ کرد. از اول هم فلسفه همینطور بوده است. اگر از جهتی به عنوان دشوارترین رشته و رشته‏ای که مباحث و موضوعاتش در محدوده افراد خاص قابل طرح و بحث و فهم است مطرح بوده از جهت دیگر فیلسوف همیشه کسی بوده که نسبت به وضع موجود می‎اندیشیده و ریشه‎یابی‎ها و بنیادهای عمیق معطوف به زندگی امروز و محتوم انسان‎ها را مورد نظر داشته است.

وی افزود: به عبارت دیگر فلسفه از روز روز تا ابدیت را مد نظر دارد یعنی یک حرف‎های نسبتاً پایدار و فرازمانی را برای اینجا و اکنون آدمیان سعی دارد مطرح بکند. بدین ترتیب برای نسل‎های امروز و آینده باید به زبان خود آنها و معطوف به نیازها یا فکر و عمل روز آنها بیندیشیم.



این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه ادامه داد: برای این منظور باید با زبان آنها بر اساس تنوعی که در میان مخاطب عام و خاص است از نظر سنی، جنسی، شغلی با رعایت همه اینها به گونه‏ای حرف بزنیم که به حرف‏های ما احساس نیاز بکنند و حرف‎های ما نه کلیشه‏ای بلکه جنبه تحریکی و پویایی زایی داشته باشد. یعنی نه فکرهای دیگران را به آنها تلقین کنیم بلکه فکرهای خود آنها را با حالت استقلال و پویایی تحریک کنیم که خودشان ببینند و بیندیشند و انتخاب کنند.



این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه فیلسوفان برای نهادینه کردن بیشتر تفکر فلسفی در مردم چه بکنند این کار به چه بسترهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی نیازدارد هم اظهارداشت: بستر سیاسی بیشتر این است که محدودیت ایجاد نشود و سیاستگذاری‏ها معطوف به تفکر انتقادی و زمینه ساز آن باشد. از نظر فرهنگی هم اهل فلسفه باید پویاتر از آنچه که تا کنون بوده‏اند ظاهر بشوند.



این استاد فلسفه اظهارداشت: برای این منظور محافل فلسفی را جدی‏تر و معطوف به امروز و آینده و نه فقط معطوف به گذشته فعال کنند. حوزه‏های فلسفی را با آموزه‏های فلسفی و بحث‏های مستقیم فلسفی پویا نگه دارند اما با افراد غیر فیلسوف، فلسفه را با زبان خود آنها باید یاد داد. به عبارت دیگر آموزش و پرورش به جای تعلیم مستقیم فلسفه در بستر جامعه با نوشتن کتاب‏های مستقیم فلسفی که چندان موفقیت زا نبوده و نه فلسفه آنجا فهمیده می‎شود و نه کسی فلسفه یاد می‏گیرد و استفاده‎ای از این بیان مستقیم می‎کند آنچه باید صورت بگیرد باید برای هر صاحب فنی تفکر فلسفی را در کار و حرفه خود آنها با اصطلاحاتشان معطوف به گرفتاریهاشان به زبان خودشان بیان کرد.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریزدر پایان عنوان کرد: رادیو تلویزیون ، فضاهای مجازی، سینما ، آموزش و پرورش و بسیاری از ارگان‎های فرهنگی و هنری دیگر باید با طبقات مختلف، اعم از اهل کسب، اهل صنعت، هل قضاوت، اهل خدمات اجتماعی با همه آنها حرف‎های فلسفی را با مهارت خاص با بن مایه و درون فلسفی اما ظاهر همسنخ با کارهای خود آنها ارائه کرد.