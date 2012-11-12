توجه به نیاز و زبان روز مخاطبان برای جذابیت فلسفه ضروری است

دکترحسن فتحی درمورد نیاز انسان به فلسفه و اقبال عمومی به آن و اینکه فلسفه چه مسیری را بپیماید که برای نسلهای آینده جذابتر شود به خبرنگار مهر گفت: برای جذابتر شدن فلسفه باید هم زبان مخاطب و هم نیاز های او را رعایت و لحاظ کرد. از اول هم فلسفه همینطور بوده است. اگر از جهتی به عنوان دشوارترین رشته و رشتهای که مباحث و موضوعاتش در محدوده افراد خاص قابل طرح و بحث و فهم است مطرح بوده از جهت دیگر فیلسوف همیشه کسی بوده که نسبت به وضع موجود میاندیشیده و ریشهیابیها و بنیادهای عمیق معطوف به زندگی امروز و محتوم انسانها را مورد نظر داشته است.
وی افزود: به عبارت دیگر فلسفه از روز روز تا ابدیت را مد نظر دارد یعنی یک حرفهای نسبتاً پایدار و فرازمانی را برای اینجا و اکنون آدمیان سعی دارد مطرح بکند. بدین ترتیب برای نسلهای امروز و آینده باید به زبان خود آنها و معطوف به نیازها یا فکر و عمل روز آنها بیندیشیم.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه ادامه داد: برای این منظور باید با زبان آنها بر اساس تنوعی که در میان مخاطب عام و خاص است از نظر سنی، جنسی، شغلی با رعایت همه اینها به گونهای حرف بزنیم که به حرفهای ما احساس نیاز بکنند و حرفهای ما نه کلیشهای بلکه جنبه تحریکی و پویایی زایی داشته باشد. یعنی نه فکرهای دیگران را به آنها تلقین کنیم بلکه فکرهای خود آنها را با حالت استقلال و پویایی تحریک کنیم که خودشان ببینند و بیندیشند و انتخاب کنند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه فیلسوفان برای نهادینه کردن بیشتر تفکر فلسفی در مردم چه بکنند این کار به چه بسترهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی نیازدارد هم اظهارداشت: بستر سیاسی بیشتر این است که محدودیت ایجاد نشود و سیاستگذاریها معطوف به تفکر انتقادی و زمینه ساز آن باشد. از نظر فرهنگی هم اهل فلسفه باید پویاتر از آنچه که تا کنون بودهاند ظاهر بشوند.
این استاد فلسفه اظهارداشت: برای این منظور محافل فلسفی را جدیتر و معطوف به امروز و آینده و نه فقط معطوف به گذشته فعال کنند. حوزههای فلسفی را با آموزههای فلسفی و بحثهای مستقیم فلسفی پویا نگه دارند اما با افراد غیر فیلسوف، فلسفه را با زبان خود آنها باید یاد داد. به عبارت دیگر آموزش و پرورش به جای تعلیم مستقیم فلسفه در بستر جامعه با نوشتن کتابهای مستقیم فلسفی که چندان موفقیت زا نبوده و نه فلسفه آنجا فهمیده میشود و نه کسی فلسفه یاد میگیرد و استفادهای از این بیان مستقیم میکند آنچه باید صورت بگیرد باید برای هر صاحب فنی تفکر فلسفی را در کار و حرفه خود آنها با اصطلاحاتشان معطوف به گرفتاریهاشان به زبان خودشان بیان کرد.
این استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریزدر پایان عنوان کرد: رادیو تلویزیون ، فضاهای مجازی، سینما ، آموزش و پرورش و بسیاری از ارگانهای فرهنگی و هنری دیگر باید با طبقات مختلف، اعم از اهل کسب، اهل صنعت، هل قضاوت، اهل خدمات اجتماعی با همه آنها حرفهای فلسفی را با مهارت خاص با بن مایه و درون فلسفی اما ظاهر همسنخ با کارهای خود آنها ارائه کرد.
