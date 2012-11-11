ایرج رهبر در گفتگو با مهر در خصوص تعیین قیمت‌های جدید برای مسکن مهر، اظهار داشت: تا زمانی که بازار در قیمت به ثبات نرسد ،نمی توان رقم دقیق افزایش قیمت را بررسی کرد؛ بنابراین در حال حاضر منتظر ثبات قیمتها هستیم.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به نوسان قیمتها در هر روز، گفت: اگر چند روز پیش قیمتها را تعیین می کردیم ، الان که با کاهش قیمت روبرو هستیم، بازهم باید در قیمتها تغییراتی ایجاد می شد که نیاز به تصمیم گیری دوباره داشت.

وی تصریح کرد: همانطور که مشاهده می کنید ،قیمت خودرو یکبار افزایش داشته است و الان دوباره اعلام می کنند که افزایش دومی هم خواهد داشت که به معنای عدم ثبات در بازار برای قیمت گذاری است.

رهبر با اشاره به اینکه هر روز نمی توان قیمت جدیدی را اعلام کرد، گفت: به دنبال مذاکراتی که با مسئولان انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که پس از ثبات در قیمتها، نرخهای جدید مسکن مهر را تعیین و اعلام کنیم.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی در این چند روز کاهش داشته است، بیان کرد: در چند هفته پیش قیمت فولاد به 2500 تومان رسیده بود که الان این قیمت نزدیک به 2 هزار تومان است که 20 درصد کاهش نشان می دهد.

وی درباره متقاضیانی که واحدهایشان در مرحله نازک کاری هستند و باید به زودی تحویل بگیرند، اظهار داشت: تکمیل نازک کاری 2 تا 3 ماه زمان می برد که تا آن زمان قیمت های نهایی مشخص شده و به آنها اعلام می شود.