کونگ فوکار خراسان شمالی قهرمان جوانان کشور شد

امین پاک نهاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پایان رقابت های کونگ فو سبک کمپوی قهرمانی کشور که به میزبانی قم برگزار شد، رزمی کار خراسان شمالی در رده سنی جوانان با غلبه بر تمامی حریفان قهرمان شد.

وی افزود: در این مسابقات صالح معشوق در وزن 75- کیلوگرم رده سنی جوانان با غلبه بر نمایندگان استان های کهکیلویه و بریر احمد و قم به مقام قهرمانی وزن خود دست یافت.

رقابتهای کونگ فو قهرمانی کشور با حضور تیم هایی از سراسر کشور به میزبانی استان قم به مدت دو روز در سالن محل شهید رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد.

در این رقابت ها که در چهار رده ی سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد حدود 400 ورزشکار در اوزان مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

سبک کمپو رشته رزمی کونگ فو، اولین سبکی است که در ایران ابداع و از سال ۱۳۶۲ شروع به فعالیت کرده و هم اکنون به عنوان یکی از سبک های رسمی فدراسیون کونگ فو در تمامی استان های کشور و چند کشور خارجی فعالیت می نماید.

بنیانگذار این سبک علی اسکندری از پیشکسوتان ورزش کشور و دارنده ده مدال طلا از مسابقات قهرمانی کشور و بین المللی و چندین دوره کسب عنوان ستاره مسابقات بین المللی است.