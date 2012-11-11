اصلاح الگوی مصرف با شعار و بخشنامه محقق نمی شود

احمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای نهادینه کردن فرهنگ اصلاح الگوی مصرف، مدیران، مردم و گروه های مرجع بویژه رسانه های جمعی نقش موثری دارند و فرهنگ سازی در این زمینه تا حد زیادی به رفتار مدیران بستگی دارد.

وی افزود: موتور محرکه ساخت تمدن و فرهنگ در هر جامعه ای ایدئولوژی و مبانی اعتقادی است که سبک زندگی باید بر مبنای این اعتقادات شکل بگیرد.

استاندار با بیان اینکه توجه به اخلاق، عقلانیت و حقوق از الزامات مناسب هر فرهنگ محسوب می شود تصریح کرد: مدیران و تولید کنندگان در راستای رعایت حقوق مردم باید سه اصل اخلاق، عقلانیت و حقوق را مورد توجه قرار دهند تا فرهنگ و فضای اسلامی در برنامه ها و فعالیت ها حاکم شود.

وی خرید کالای ایرانی را زمینه ساز تقویت تولید ملی و اشتغال زایی دانست و افزود: باید جلوی واردات بی رویه را گرفت و با حمایت از تولید ملی زمینه خدمت و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی را برای تولید کنندگان فراهم کرد.

عجم گفت: رعایت حقوق مردم با افزایش کیفیت در تولید امکان پذیر است و این مهم زمانی تحقق می یابد که اخلاق، عقلانیت و حقوق مرم در رأس فعالیت ها و برنامه ها قرار گیرد.

استاندار یادآورشد: در مصرف کالای ایرانی باید تعصب داشته باشیم و به منظور ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی و مصرف کالاهای ایرانی بررسی های تخصصی با حضور صاحب نظران و کارشناسان از گروهها و اقشار مختلف اجتماعی صورت گیرد.