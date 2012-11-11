هرماه 17 همدانی در چنگال دیالیز گرفتار می شوند/رشد نگران کننده دیالیز

به گزارش خبرنگار مهر، نارسایی کلیوی یکی از شایعترین بیماریهایی است که سلامت مردم را تهدید می‌کند، به طوری که تحقیقات نشان می‌دهد 10 تا 15 میلیون ایرانی دچار بیماری کلیوی هستند اما از بیماری خود اطلاعی ندارند و این مسئله با توجه به عارضه‌های ناگوار بیماری کلیوی می‌تواند خطرناک باشد .

سالانه شمار بیمار کلیوی همدان 15 تا 18 درصد افزایش دارد

این در حالی است که ابوالفتح میرزایی، رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان همدان از افزایش سالانه 15 تا 18 درصدی بیماران کلیوی در استان همدان خبر داده و عنوان داشته است که تاکنون هیچگونه کار شاخص علمی در زمینه بیماران کلیوی انجام نشده است .

نارسایی کلیوی در صورتی که به موقع تشخیص داده نشده و درمان نشود، تبدیل به بیماری سختی خواهد شد که به ناچار فرد را مجبور می‌کند دیالیز شود، اما دیالیز هم همیشه جواب نمی‌دهد و به ناچار باید به فکر پیوند کلیه باشد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد .

در حال حاضر به دلیل اینکه فرهنگ استفاده از اجزای بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بیماران در جامعه آنطور که باید و شاید جا نیفتاده است پیوند کلیه از افراد زنده همچنان مورد توجه بیماران دیالیزی است .

امسال 25 نفر از بیماران دیالیزی همدان تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفتند

در سال جاری 25 نفر از بیماران دیالیزی استان همدان تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته‌اند که بر اساس پیش ‌بینی‌های صورت گرفته انتظار می‌رود این آمار در پایان سال بیشتر نیز بشود.

در فرد سالم روزانه 200 لیتر خون توسط کلیه‌ها تصفیه می‌شوند که با از کار افتادن آنها، این وظیفه تصفیه دامنگیر دستگاه‌های دیالیز می‌شود که لازم است هفته‌ای یک یا چند بار ساعت‌ها زیر دستگاه دیالیز باقی بمانند و به طور معمول، دیالیز این بیماران 3 نوبت در هفته و هر نوبت 4 ساعت صورت می‌گیرد.

یکی از همراهان بیماران دیالیزی می گوید: شوهر یکی از بیماران دیالیزی است که حدود 3 تا 4 ماه است کلیه‌های خود را به دلیل عارضه قند بالا از دست داده است و همزمان چشم‌هایش نیز دچار مشکل شده و هم اکنون هفته‌ای 3 بار دیالیز می‌شود.

همسر این بیمار دیالیزی با اشاره به اینکه هر ماه باید هزینه زیادی را بابت پول داروی دیالیز بپردازد، می‌افزاید: سه روز در هفته باید به بیمارستان برویم.

تمام هزینه‌های دارو را از پول یارانه‌های واریزی تأمین می‌کنم

وی در پاسخ به این پرسش که شغلش چیست و چگونه هزینه این داروها را تأمین می‌کند، می‌گوید: بنده که شغلی ندارم و تمام این هزینه‌ها را از پول یارانه‌های واریزی تأمین می‌کنم البته پسرم کار می‌کند، تازه از سربازی آمده و او هم کارگر است.

احمد توسل از دیگر بیماران کلیوی در خصوص وضعیت خویش گفت: از دو سال پیش به مرکز دیالیز شهید بهشتی در همدان مراجعه و سه بار در هفته مسیر طولانی منزل تا مرکز را طی می کنم تا خون تصفیه شده در بدنم گردش کند.

توسل با اشاره به اینکه از سال ها پیش مشکل کلیه دارد، گفت: از مدتها پیش علایم این بیماری در من وجود داشت اما پزشکان تشخیص نداده بودند.

هزینه تامین داروهای بیماران دیالیزی بالاست

یکی دیگر از بیماران کلیوی همدان از ناتوانی مالی پدرش برای پرداخت هزینه دارو و درمان سخن گفت و افزود: دو سال پیش دچار بیماری کلیه شدم و بهبود پیدا کردم، ولی دوباره بیماری ام عود کرد و به تشخیص پزشک دوباره دیالیز را شروع کردم.

عاطفه امامی با درخواست از خیران و مردم برای کمک به بیماران خاص، افزود: اگرچه برای دیالیز شدن،هزینه ای نمی پردازم، اما ناچارم برای پرداخت ویزیت پزشک متخصص و خرید داروهای مورد نیاز، به ویژه آمپول ماهانه پول زیادی را هزینه کنم.

این بیمار دیالیزی در ادامه با اشاره به دوری محل سکونتش از بیمارستانی که باید در آن دیالیز شود، گفت: هزینه های درمان این بیماری کمرشکن است.

پیشگیری واطلاع رسانی باید در صدر برنامه ها قرار گیرد

در همین خصوص رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان همدان با اشاره به هزینه سنگین بیماران کلیوی برای افراد جامعه پیشگیری واطلاع رسانی در این زمینه را بسیار مهم اساسی ارزیابی کرد.

ابوالفتح میرزایی پیشگیری و مراقبت را در این زمینه دارای اهمیت ویژه دانست و افزود: امروزه به بیماری کلیوی بیماری خاموش نیز گفته می شود چراکه افراد مبتلا به این بیماری ابتدا غافل از علائم اولیه بیماری خود هستند.

وی مهمترین عوامل بروز این بیماری پرهزینه برای بیماران را غذاهای آماده،‌ فست فود ها وانواع نوشیدنیهای گاز دار و عوامل دیگر برشمرد واظهار کرد: این بیماری تهدیدی برای سلامتی جامعه وهشدار برای متولیان بهداشتی درمانی است که با برنامه ریزی وغربالگری اقدامات مناسب را انجام دهند.

هزینه درمان بیماران کلیوی بالاست

رئیس انجمن خیریه بیماران کلیوی استان همدان درمان این بیماری را بسیار پرهزینه برشمرد وافزود: هر بیمار هزینه یک میلیون و500هزار تومان برای درمان ماهانه خود نیاز دارد که این هزینه بسیار سنگین است.

وی با اشاره به افزایش تعداد بیماران وبه تبعیت از آن تحمیل هزینه های تجهیزات دارو درمان، مسائل اجتماعی ومشکلات روحی وروانی ناشی از بیماری را برای بیمارن طاقت فرسا برشمرد.

میرزایی اطلاع رسانی برای پیشگیری از این بیماری را بسیار مهم واساسی در زمینه پیشگیری عنوان کرد وگفت: باید اطلاع رسانی به خانواده ها را در این زمینه را بیشتر از گذشته در برنامه کاری داشته باشیم.

وی با اشاره به انجام 25 مورد پیوند کلیه در همدان در سال جاری، اضافه کرد: تنها یک مرد از اینها از بیمار مرگ مغزی صورت گرفته است.

بانک اطلاعاتی اعضا دارنده کارت اهدا عضو در همدان ضروری است

وی با تاکید بر اینکه نبود بانک اطلاعاتی اعضا دارنده کارت در استان همدان حس می شود، اظهار داشت: باید این امر صورت گیرد تا در صورت نیاز دیگر احتیاجی به وجود اصل کارت یا خانواده شخص نباشد.

وی شرایط اصلی دریافت کارت را اجازه اولیا دم خواند و افزود: بهتر است کسانی که این کارت را دریافت می کنند بستگان خود را آماده کنند و کارت را همیشه همراه داشته باشند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان همدان افزود: در حال حاضر بیش از 80 درصد دارندگان کارت درهمدان بانوان هستند.

وی با بیان اینکه این انجمن به صورت غیرانتفاعی و غیردولتی و با استعانت از کمک های مردمی اداره می شود، اظهار داشت: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در سراسر کشور دارای شعبه استانی و شهرستانی است که به بیماران دیالیزی خدمات مطلوبی را ارائه می کند.

"من میخواهم زندگی کنم"

میرزایی به شعار هفته حمایت از بیماران کلیوی در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال با نام" من میخواهم زندگی کنم" نامگذاری شده و 23 تا 30 آبان ماه به این هفته اختصاص یافته است.

وی با تائید اینکه بیشتر بیماران کلیوی، به رغم برخورداری از حمایت های بیمه ای، باز هم در تامین مخارج درمانی و هزینه های ایاب و ذهاب شان، با مشکل روبرو هستند، گفت: انجمن تلاش می کند، متناسب با توانمندی های مالی بیماران از آنان حمایت کند.

رئیس انجمن حمایت ازبیماران کلیوی همدان با تاکید بر اینکه همه مبالغی که این انجمن، سالانه برای بیماران کلیوی هزینه می کند، با کمک های مردمی فراهم می شود، گفت: درتلاشیم با جلب بیشترحمایت خیران، از مشکلات مالی بیماران دیالیزی بکاهیم.

بهترین راه حل برای درمان بیماران دیالیزی، پیوند کلیه است

وی درادامه با اشاره به اینکه بهترین راه حل برای درمان بخش زیادی ازبیماران دیالیزی، پیوند کلیه است، گفت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی بخش مهمی از تلاش هایش را حول این محورمتمرکز کرده است.

البته ناگفته نماند که بسیاری از افراد جامعه از بیماری حاد کلیوی خود اطلاع ندارند، در حالی که با یک آزمایش خون به راحتی می توانند مسیر زندگی خود را قبل از گرفتار شدن در چنگال دیالیزی تغییر دهند.

تورم اطراف چشم‌ ها، درد در قسمت پهلوها و زیر دنده‌ ها، بالا بودن فشار خون و تکرر ادرار مخصوصا در شب از علائم هشدار دهنده ابتلا به بیماری کلیوی است.

اکثر بیماران کلیوی به علت ناآشنایی با علائم و نشانه‌ های بیماری کلیه و عدم درمان به موقع، متحمل رنج و به وجود آمدن عوارض روانی و اجتماعی می ‌شوند.

کنترل به موقع فشار خون، متعادل نگه داشتن وزن بدن، پرهیز از خوردن غذاهای مانده، پرچرب و پرنمک و خودداری کردن از مصرف هر گونه دارو بدون تجویز پزشک، باعث جلوگیری و پیشگیری از بیماری کلیه می‌ شود.

بیشتر مشکلات کلیوی به آرامی رخ می دهند و ممکن است فرد برای سال ها مبتلا به بیماری کلیوی خاموش باشد، بنابراین بهتر است تا راه به جاهای باریک نکشیده با آزمایش خون از سلامت خود مطمئن شوید.