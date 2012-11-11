  1. بین الملل
۲۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

خبر فوری/

رئیس سابق اطلاعات اردن به 13 سال زندان محکوم شد

رئیس سابق اطلاعات اردن به 13 سال زندان محکوم شد

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از محکوم شدن رئیس سابق اطلاعات اردن به 13 سال زندان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که محمد الذهبی رئیس سابق اطلاعات سابق اردن به علت فساد مالی به 13 سال زندان و پرداخت 21 میلیون دینار محکوم شد.

مقابله با فساد مالی یکی از خواسته های مردم معترض اردن محسوب می شود.

کد مطلب 1740641

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