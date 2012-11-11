رئیس سابق اطلاعات اردن به 13 سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که محمد الذهبی رئیس سابق اطلاعات سابق اردن به علت فساد مالی به 13 سال زندان و پرداخت 21 میلیون دینار محکوم شد.

مقابله با فساد مالی یکی از خواسته های مردم معترض اردن محسوب می شود.