تعزیه ها ناگفته های قیام امام حسین( ع) را بازگو کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله زنگی آبادی صبح یکشنبه در همایش تعزیه خوانان شهرستان کرمان با بیان اینکه اقامه عزای اهل بیت( ع)، خصوصا اقامه عزای امام حسین (ع) بسیار ارزشمند و از افضل قربات است، گفت: هنر تعزیه خوانی، نوعی اقامه عزاداری برای ائمه اطهار( ع) است که سبب منزلت و تقرب به سوی خداوند می شود.

وی با اظهار به اینکه، ذاکری اباعبدالله الحسین( ع) را از کودکی و در تعزیه با شبیه خوانی طفلان حضرت زینب( س) و مسلم بن عقیل( ع) آغاز نموده است، افزود: تعزیه قدمت چندین ساله دارد و بسیار مورد توجه مردم واقع می شود.

امام جمعه موقت زنگی آباد اخلاص در ضمن تعزیه را بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: همیشه کار برای رضای خداوند، مطلوب واقع شده و اثربخش بوده است.

وی با بیان استفتاء راجع به شبیه خوانی از امام خمینی( ره)، گفت: ایشان در این استفتاء می فرمایند:" شبیه خوانی اگر موجب وهن مذهب نباشد، اشکال ندارد."

وی تصریح کرد: این استفتاء تنها در مورد شبیه خوانی نیست بلکه تمام مداحان و سخنرانان نیز باید توجه داشته باشند که در مرثیه سرایی و مطالب خود باعث وهن در مذهب نشوند.

حجت الاسلام زنگی آبادی استفاده از کارشناسان مذهبی برای جلوگیری از انحرافات را توصیه نمود و گفت: نباید بگذاریم مجالس عزای امام حسین باعث سوء استفاده دشمنان فرصت طلب اسلام شود.

رئیس حوزه هنری استان کرمان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه هنر اسلامی تعزیه خوانی یک هنر کامل محسوب می شود، بیان داشت: تمامی هنر های موجود در شبیه خوانی گنجانده شده است.

عباس سالاری ظرفیت این هنر در استان کرمان را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: تقاضاهای زیادی از استان های دیگر کشور برای اجرای تعزیه استان کرمان در سایر استان ها وجود دارد.

سالاری با اشاره به اجرای تعزیه در کشور عراق توسط تعزیه خوانان کرمانی، تصریح کرد: باید با بالا بردن سطح علمی تعزیه خوانان و وحدت و همدلی در سایر کشورهای اسلامی نیز اجرای تعزیه داشته باشیم.