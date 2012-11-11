محسن علی‌اکبری در ارتباط با مشکلات پیش آمده برای فیلم "استرداد" و توقف تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: ما با مشکلات مالی برخورد کردیم اما با بنیاد فارابی در این ارتباط وارد مذاکره شدیم و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا سه روز آینده این مشکل برطرف خواهد شد.

وی افزود: هنوز صداگذاری و ساخت موسیقی "استرداد" آغاز نشده‌است و قطعا فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش خواهد شد.

پروژه "استرداد" از محصولات فاخر بنیاد سینمایی فارابی و به تهیه‌کنندگی محسن‌علی‌اکبری است. این فیلم برای اولین‌بار به بازخوانی برهه حساسی از تاریخ معاصر کشورمان می‌پردازد.

حساسیت‌های فراوان تاریخی که روایت‌های گوناگون مورخان و همچنین خاطرات به جای مانده از آن سال‌ها پیرامون درگیری ناخواسته ایران در جنگ‌جهانی دوم با وجود اعلام بی‌طرفی سبب شد، زمان طولانی‌ای برای بازنویسی‌های چند‌باره فیلم‌نامه به خود اختصاص داد.

طرح اولیه این فیلمنامه را رضازاده به نگارش درآورده و علی غفاری در سومین فیلم بلند سینمایی‌اش یکی از دشوارترین فیلمنامه‌های تاریخی را کارگردانی می‌کند. بازیگرانی چون حمید فرخ‌نژاد، فرهاد قائمیان، الیسا کاچر، الکساندر ناوانف، سیاوش چراغی‌پور، صالح میرزآقایی، علی رام نورایی، شیرین یزدان بخش در این پروژه سینمایی حضور دارند.