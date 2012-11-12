ایثار قم با شکست پیام اصفهان به صدر جدول رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابت‌های قهرمانی بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های برتر کشور در گروه‌های اول و دوم مرحله اول خود را در شهرهای قم و کهریزک پشت سر گذاشت، هم اکنون دیدارهای مرحله دوم در گروه دوم مقدماتی در شهر آمل به انجام می رسد.



رقابت چهار مدعی حاضر در گروه نخست به میزبانی قم



بر اساس برنامه انجمن بسکتبال با ویلچر کشورمان، تیم‌های بسکتبال با ویلچر ایثار قم، هیئت خوزستان، شهرداری رینه آمل و پیام ارتباطات اصفهان چهار تیم حاضر در گروه نخست مرحله مقدماتی بسکتبال با ویلچر قهرمانی لیگ برتر کشور هستند که در چهار مرحله رقابت می‌کنند.



در شرایطی که با پایان بازی‌های این گروه دو تیم راهی مرحله نهایی خواهند شد، تیم‌های شرکت‌کننده به شکل دوره‌ای با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا از بین این چهار تیم که همگی مدعی صعود هستند، دو صعودکننده مشخص شود.



اما در حالی که در روز نخست بازی‌های گروه دوم مقدماتی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور در شهر آمل، تیم‌های ایثار قم و پیام ارتباطات اصفهان برابر حریفان خود به برتری رسدند، این دو تیم خود را به عنوان تیم‌های مدعی صعود از این گروه به جمع صعود کننده‌ها به نیمه نهایی معرفی کردند و در روز دوم دیدارهای مرحله دوم این گروه برابر یکدیگر قرار گرفتند.



بازی تیم‌های بسکتبال با ویلچر ایثار قم و پیام ارتباطات اصفهان در اوج حساسیت برگزار شد و علاقمندان زیادی از آن دیدن کردند و در نهایت این بسکتبالیست‌های ایثار قم بودند که موفق به شکست حریف خود و کسب دومین پیروزی در این گروه شدند، ضمن اینکه انتقام شکست بازی مرحله قبل را نیز از حریف گرفتند.



صدرنشینی ایثار قم و تلاش سه مدعی برای صعود به مرحله پایانی



بسکتبالیست‌های قمی با روحیه بسیار خوبی از برد روز نخست برابر تیم شهرداری رینه آمل داشتند و همچنین در نقل و انتقالات لیگ برتر این فصل بازیکنان بسیار خوبی جذب کرده اند، با تمام توان برابر پیام ارتباطات اصفهان که همواره از مدعیان قهرمانی محسوب می شود صاحب برتری شدند.



نتیجه این دیدار نقش تعیین کننده در صعود دو تیم به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در پایان چهار مرحله دارد به همین خاطر انگیزه پیام ارتباطات اصفهان و ایثار قم برای کسب پیروزی موجب شد بازی جذابی به نمایش دربیاید و در نهایت ایثار قم بازی را با حساب 70 بر 60 به سود خود به پایان برد.



این پیروزی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم را به صدر جدول رده بندی فرستاد تا در روز پایانی که ایثار قم با هیئت خوزستان دیدار می‌کند و پیام ارتباطات اصفهان نیز مقابل تیم ضعیف شهرداری رینه آمل قرار می‌گیرد، تکلیف مرحله نخست مشخص شود.

