پروفسور کوپر میهمان جشنواره برند گردشگری

محسن کرابی به خبرنگار مهر گفت: اگر قرار باشد برندی را برای یک مصرف گردشگری ایجاد کنیم خلاقیت در آن باید نقش بسزایی داشته باشد تا فضای رقابتی را بوجود بیاورد.

وی گفت: جشنواره اول برند گردشگری با عنوان مفهوم برند برگزار شد. سال دوم رویکرد این جشنواره مدیریت و ساخت بود و اینکه چطور باید یک برند گردشگری را مدیریت کرد و به گونه ای متفاوت معرفی شود. ما امسال رویکرد عملیاتی را در نظر گرفته ایم و طی یک فراخون اعلام شده اعلام کردیم مقالات باید حول محور فعالیت خلاقانه باشند.

کرابی ادامه داد: 60 مقاله از دانشگاههای مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در آن فعالیت خلاقانه در ساخت برند توضیح داده شده است.

وی افزود: در بخش دیگر از این جشنواره فعالیتهای مختلف خلاقانه ای که درقالب یک برند به کار برده شده است، معرفی می شود به عنوان مثال یک فعالیت خلاقانه در یک مجموعه اقامتی باعث شده است که این مجموعه به عنوان یک برند محسوب شود و در زمینه جذب گردشگر موفق باشد.

رئیس کمیته علمی جشنواره برند اظهار داشت: فرایند ایجاد برند برای گردشگری زمان بر است اما باید رویکرد ملی برای آن داشته باشیم.

وی گفت: در جشنواره برند گردشگری سخنرانان خارجی از جمله پروفسور کوپر رئیس دانشگاه گردشگری آسیا و اقیانوسیه ژاپن حضورخواهد داشت و درباره تجربیات کشورهای دیگر در زمینه برند گردشگری سخنرانی می کند.

وی افزوز: پرداختن به موضوع مباحث برند و این که چطور از یک برند حفاظت شود موارد دیگری است که به آن پرداخته خواهد شد.

کرابی تعداد مقالات دریافتی این جشنواره را 60 مقاله عنوان کرد و گفت: از بین مقالات 10 تا 15 مقاله در قالب یک کتاب چاپ می شود و 4 مورد آن نیز برا ی ارائه در جشنواره انتخاب شده است.