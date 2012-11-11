نتایج مسابقه تفسیر قرآن کریم نورالهدی 27 آذر اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد تجلیان مدیر امور ارتباطات سازمان با اشاره به برگزاری مسابقه بزرگ تفسیر قرآن کریم در روز جمعه 19 آبان ماه در 180 حوزه امتحانی در سراسر کشور گفت : نتایج این دوره از مسابقات 27 آذر مصادف با سالروز ولادت با سعادت امام محمد باقر ( علیه السلام ) از طریق سایت تلاوت اعلام خواهد شد.

وی افزود : به قید قرعه به برندگان ممتاز جوایز نفیسی از قبیل : کمک هزینه سفر عمره مفرده ، کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و جوایز ارزنده نقدی دیگر اهدا خواهد شد.

تجلیان گفت: در این دوره از مسابقات که در دو رشته تفسیر یک جزء(جزء پانزدهم قرآن کریم) و تفسیر سه جزء (اجزای پانزدهم،شانزدهم و هفدهم قرآن کریم) برگزار شد، کسانی که بتوانند حد نصاب امتیاز ، یعنی 70 درصد نمره را دریافت کنند، گواهینامه قبولی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان اعطاء می گردد.

مدیر امور ارتباطات سازمان با اشاره به رشد 54 درصدی این دوره نسبت به سال قبل گفت: استانهای مازندران ، بوشهر ، کرمانشاه ، ‌خراسان رضوی و تهران به ترتیب بیشترین تعداد ثبت نام شدگان را دارا بوده اند.

لازم به ذکر است این دوره از مسابقات طی چندین سال گذشته به همت سازمان و با همکاری ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها برگزار می گردد.

