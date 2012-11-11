نشست تخصصی جامعه اطلاعاتی در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی با حضور کارشناسان و مسئولان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عضو سازمان همکاریهای اقتصادی منطقه ای - اکو- بعدازظهر دوشنبه 22 آبان ماه در تهران در مجموعه حافظیه کاخ سعدآباد تهران برگزار می شود.

علی اصغر انصاری دبیر نشست تخصصی WSIS تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، پیگیری خطوط عمل و اهداف جامعه جهانی اطلاعاتی را از جمله اهداف این نشست تخصصی دانست و اظهار داشت: این نشست در پی کسب جایزه ایران در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو و حضور فعال ایران در این اجلاس با هماهنگی اتحادیه جهانی مخابرات - ITU - در تهران برگزار می شود.

وی پیگیری اهداف حضور در اجلاس سال 2013 ژنو و تحقق اهداف سند جامعه اطلاعاتی در اجلاس 2015 را از جمله برنامه های مدنظر این نشست تخصصی عنوان کرد و گفت: هماهنگی برای تبادل تجربه و انتقال دانش فنی و هماهنگی با کشورهای منطقه در رسیدن به اهداف و خط مشی مشخص شده و ایجاد وحدت رویه از جمله دلایل برپایی این نشست است.

انصاری پیشنهاد انجام پروژه های مشترک، برگزاری دوره های تخصصی، تشکیل کمیته های تخصصی و انتقال دانش فنی و تبادل تجربیات را از دیگر برنامه های نشست تخصصی WSIS تهران برشمرد.