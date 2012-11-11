13 هزار دانش آموز مازندرانی در مراکز آموزش از راه دور تحصیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی امیری گفت: 13 هزار و 984 دانش‌ آموز در مراکز آموزش از راه دور مشغول به تحصیل هستند که شش هزار و 789 نفر دانش‌آموز دختر و هفت هزار و 195 نفر دانش‌ آموز پسر هستند.



وی اظهار داشت: 82 مرکز آموزشی و پرورشی از راه دور شامل 38 مرکز دخترانه و 44 مرکز نیز پسرانه در 29 شهرستان و منطقه استان مازندران فعالیت می‌ کنند.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: این مراکز آموزشی از راه دور، خدمات آموزشی و پرورشی خود را به دانش‌آموزانی که از تحصیل باز مانده و بزرگسالانی که تمایل دارند به تحصیل ادامه دهند ارائه می‌کنند.

هفت هزار سوادآموز مازندرانی آموزش تثبیت سواد دیدند



نعمت بقایی، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران، کار سوادآموزی را کاری جهادی برشمرد که علاوه بر باسوادکردن مخاطبان خود سعی می کنند مهارت های اساسی زندگی و آنچه که یک فرد کم سواد باید بداند تا بهتر زندگی کند را نیز به آنان آموزش می دهند.



معاون سواد آموزی آموزش وپرورش مازندران، آگاهی بخشی به افرادکم سواد جامعه را به عنوان وظیفه تلقی نمود و معتقد است با توسعه سواد و آشنا نمودن مردم به برخی از امور از جمله چگونگی حفظ و صیانت از منابع طبیعی ، به اهداف نزدیک خواهیم شد و به همین جهت مخاطبان سوادآموزی بهترین ظرفیت برای اهداف آموزشی وترویجی منابع طبیعی خواهند بود.



وی اظهار داشت: سوادآموزی و منابع طبیعی ضمن آموزش فراگیران باید از این فرصت بدست آمده جهت حفظ ونگهداری از ثروت ملی تلاش کنند.

نهادینه کردن مطالعه سبب استمرار کتابخوانی می شود



منیره موحدی در بازدید از مدارس ابتدایی قائم شهر گفت: برای داشتن جامعه ای کتاب خوان باید شرایط فراهم کرد که کودکان با احساس آزادی از خردسالی تا بزرگسالی همواره و در همه جا با محیطی سرشار از کتاب و فضایی شوق انگیز برای مطالعه روبرو باشند.



معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران افزود: وقتی کودکان شادمانی را در کتاب کشف کنند دید خوبی نسبت به آن پیدا خواهند کرد و از این رو بیشتر مواقع موجب درک ارزش کتاب و ایجاد عادت به مطالعه می شود .



موحدی بیان داشت: نهادینه کردن عادت به مطالعه در همه تفکرات و اندیشه ها ، شور ،شوق و عشق به کتاب و کتابخوانی را در جامعه استمرار می بخشد.

هندبال دانش آموزی بهشهر نایب قهرمان لیگ نوجوانان باشگاههای کشور



محمد امین رضوانی، علیرضا لطفی، سید مرتضی میری، علیرضا رحمانی و محمد صادق اعتمادی، حمیدرضا تاجیک و محسن نوری، جواد ملکپور و علی مرادیان، مهدی فرخی و امین فرجی با مربیگیری محمد رضا قنبری در این مسابقه شرکت کردند.



تیم هندبال نوجوانان شهرستان بهشهر، نایب قهرمان مسابقات لیگ نوجوانان باشگاههای کشور شد.



مسابقات قهرمانی لیگ هندبال نوجوانان باشگاه های کشور که به میزبانی استان سمنان در شاهرود برگزار شد، تیم هندبال نوجوانان شهرستان بهشهر با درخشش دانش آموزان بهشهری و به مربیگری محمد رضا قنبری دبیر تربیت بدنی مدارس این شهرستان موفق شذ نایب قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.

افتتاح دبیرستان دخترانه زنده یاد نوروزی بابلسر



مدرسه خیر ساز زنده یاد حسین نوروزی در شهرستان بابلسر افتتاح شد. مدیر آموزش و پرورش شهرستان بابلسر بیان داشت: این مدرسه در دو طبقه و در فضایی به مساحت سه هزار متر مربع با هزینه هشت میلیارد ریال ساخته شد.



وی افزود: 100 در صد هزینه ساخت تجهیز مدرسه 8 کلاسه دبیرستان دخترانه نمونه دولتی مرحوم حسن نوروزی توسط فرزند مرحوم نوروزی ،خیر ارزشمند دکتر مسعود نوروزی پرداخت شد.



مدیر آموزش و پرورش بابلسر تصریح کرد: این دبیرستان دارای سالن ورزشی سر پوشیده ویژه دختران ساخته شده است.

