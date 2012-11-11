دستگیری 687 عامل تهیه و توزیع مواد مخدر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگارمهر، کریم اکبری صبح یکشنبه در نشست خبری هفتگی نیروی انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری 67 قاچاقچی، 445 توزیع کننده و 175 نگهدارنده طی دو ماه گذشته درسطح استان خبر داد و افزود: در این راستا 12 باند قاچاق مواد مخدر در سطح استان شناسایی و منهدم شد.

وی با اشاره به کشف و ضبط 509 کیلو و 806 گرم انواع مواد مخدر و 18 هزار و 68 عدد انواع قرص های روانگردان از این باندها، اظهار داشت: از یک نفر تبعه خارجی در خوی 100 گرم مواد مخدر از نوع شیشه که در یک خودرو جاسازی کرده بود و قصد داشت آن را به کشور ترکیه منتقل کند کشف شد.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی با بیان اینکه از این باندها 25 دستگاه خودرو سواری و سنگین توقیف شد، عنوانکرد: عمده کشفیات مواد مخدر را شیشه، هروئین، مرفین و تریاک بوده که این امر هشدار جدی نسبت به افزایش تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر صنعتی است.

اکبری از اجرای چهار طرح ارتقا امنیت اجتماعی به مدت چهار روز طی شهریور و مهرماه سال جاری در آذربایجان غربی خبر داد و اعلام کرد: در این راستا 420 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده و 22 قاچاقچی، 212 توزیع، نگهدارنده و حمل کننده دستگیر و 10 دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

کشف 100 کیلوگرم مواد مخدر در ارومیه

وی از کشف 100 کیلوگرم مواد مخدر در ارومیه طی هفته گذشته خبر داد و گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی با تشکیل شبکه ایعظیم و پیچیده در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان فعالیت می کند، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.



اکبری با بیان اینکه با انجام یکسری کنترلهای محسوس و غیرمحسوس مشخص شد شبکه فوق از شرق کشور مواد مخدر را تهیه و با انتقال به آذربایجان غربی در معرض فروش و توزیع قرار می دهند، ادامه داد: با مشخص شدن این امر ماموران پس از چند شبانه روز تحقیق و کنترل، در یک اقدام غافلگیرانه پنج نفر از اعضای شبکه را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودروهای متهمان دستگیر شده 100 کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و ضبط شد، عنوان کرد: همچنین 11 کیلوگرم قرص پیش ساز مواد مخدر در سردشت در پی کسب خبری مبنی بر اینکه شخصی با مشخصات معلوم در این شهرستان اقدام به خرید و فروش قرص های پیش ساز مواد مخدر می کند کشف و ضبط شد.

دستگیری تهیه و توزیع کنندگان قرصهای غیرمجاز در ماکو

این مسئول با اشاره به دستگیری تهیه و توزیع کننده گان قرصهای غیرمجاز در ماکو نیز اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه چند نفر در این شهرستان اقدام به تهیه و توزیع داروی غیرمجاز می کنند، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.



وی با اشاره به اینکه با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی منزل متهمان شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه و با کسب دستور قضایی مورد بازرسی قرار گرفت، ادامه داد: در بازرسی از منزل فوق 20 هزار و 713 عدد قرص غیرمجاز کشف و ضبط شده و دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.