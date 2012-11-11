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۲۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

شرایط احراز نخبگی در دانشگاه پیام نور تفت تبیین می شود

شرایط احراز نخبگی در دانشگاه پیام نور تفت تبیین می شود

یزد - خبرگزاری مهر: دوره توجیهی آموزشی آشنایی دانشجویان دانشگاه پیام نور تفت با شرایط احراز نخبگی و استعدادهای برتر 23 آذر ماه سال جاری در پیام نور تفت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول امور فرهنگی دانشگاه پیام نور تفت اظهار داشت: برنامه ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی نخبگان از اهداف این دوره است.

علی اکبر مطلبی عنوان کرد: در این دوره ضمن شناسایی نخبگان، برنامه های بنیاد ملی نخبگان برای حمایت مادی و معنوی از نخبگان نیز تشریح می شود.

وی، حفظ و به کارگیری نیروهای نخبه را از دیگر آموزشهای این دوره دانست و افزود: حمایت مادی و معنوی و به کارگیری نیروهای نخبه لازمه توسعه علمی، آموزشی، فن آوری و متوازن کشور است.

مطلبی، مکان برگزاری این دوره را سالن اجتماعات دکتر محمود مکی زاده دانشگاه پیام نورمرکز تفت اعلام و عنوان کرد: این دوره با تلاش دانشگاه پیام نور مرکز تفت و همکاری بنیاد ملی نخبگان استان یزد برگزار خواهد شد.

مسئول امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز تفت از علاقمندان دعوت کرد به منظور شرکت در این دوره پنج شنبه 23 آذرماه ساعت نه تا 11 در دانشگاه حضور داشته باشند.

کد مطلب 1740846

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