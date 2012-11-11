تعرض به آبهای کشور را بااقتدارپاسخ می دهیم/ دشمنان بدنبال تسلط بر دریا

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب الله سیاری صبح دوشنبه در مراسم قدردانی از مسئولان برگزارکننده سفر مقام معظم رهبری به نوشهر گفت: تعرض دیگران به آبهای کشور را با اقتدار پاسخ خواهیم داد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ششمین مراسم مشترک دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش در نوشهر گفت: تدابیر مقام معظم رهبری در طی 30 سال گذشته و بویژه در چند سال اخیر آغاز سر فصل جدید در مسیر بهره مندی از منافع و منابع دریاست که باید با جدیت عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: امروز شاهد آن هستیم که با تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تا ده ها قرن آینده، خط و خطوط سیاستگزاری و استفاده از دریا روشن و مشخص شده است.

سیاری با اشاره به پتانسیل دریا و مرزهای دریایی در شمال و جنوب کشور افزود: به رغم وجود 30 درصد مرز دریایی در کشور، بیش از 90 درصد صادرات و واردات کالاها از خطوط دریایی صورت می پذیرد که این نشان از نقطه عطف و حائز اهمیت بودن دریاست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: توجه خاص به توسعه دریا در تمامی ابعاد به خصوص در استان های دارای مرز دریایی می تواند فرصت های پیشرفت و آبادانی کشور را فراهم سازد.

سیاری با بیان ترفندهای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در موضوع دریا اظهار داشت: متاسفانه استکبار ما را از دریا دور کرده تا خودشان بتوانند از دریا و نقش راهبردی آن استفاده کنند.

وی رفع کمبودها را در استفاده از دریا دانست و عنوان داشت: وجود منابع عظیم در بستر و زیر بستر در دریاهای شمال و جنوب ایجاب می کند مسئولان کشور و همچنین نیروهای مسلح با اقتدار در حفظ و بهره برداری از آن برنامه ریزی کنند.