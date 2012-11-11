سالن اصلی به هر قیمتی نباید خالی از نمایش باشد!

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی سالن‌های نمایشی میزبان گروه‌هایی می‌شدند که آثارشان متناسب با سالن بود. در آن زمان سالن اصلی در اکثر موارد میزبان نمایش‌هایی بود که هم در تناسب با این سالن نمایشی باشند و هم اقبال جذب مخاطب را داشته باشند زیرا پرمخاطب بودن سالن اصلی باعث زنده بودن مجموعه تئاتر شهر به عنوان قلب تپنده تئاتر ایران است.



اما به مرور زمان و بخصوص در یک سال اخیر شرایط و وضعیت برای سالن اصلی به گونه‌ای دیگر شده است. گویا حضور و اجرا در سالن اصلی به عنوان یکی از بزرگترین سالن‌های نمایشی ایران بسیار سهل‌تر از اجرای نمایش در سالن‌های چندمنظوره فرهنگسراها است.



طی یک سال گذشته در اکثر موارد نمایش‌هایی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته‌اند که به اعتقاد منتقدان و صاحبنظران و همچنین به اذعان برخی مدیران تئاتری از کیفیت قابل قبولی برخوردار نبودند و ویژگی بارز دیگر این نمایش‌ها استقبال نکردن مخاطبان و علاقه‌مندان به تئاتر بوده است.







صحنه‌ای از نمایش "سیاست خواجه" اجرا شده در سالن اصلی



به لطف پروژه اجرای نمایش در فضاهای پیرامون سالن‌های نمایش مجموعه تئاتر شهر و بخصوص اجرای آثار نمایشی در کافه تریای سالن اصلی مجموعه، متر و معیار مشخصی برای ارزیابی آثار به صحنه رفته در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به دست آمد.



در اکثر موارد وقتی سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر میزبان آثار نمایشی بود، کافه تریای اصلی مجموعه با اجرایی که داشت تماشاگر و مخاطبان بیشتری از سالن اصلی را در خود پذیرا بود. گویا طی یک سال گذشته این کافه تریای سالن اصلی است که تبدیل به ویترین مجموعه تئاتر شهر شده و سالن اصلی در حد سالن‌های چندمنظوره تغییر جایگاه داده است.



نکته جالب این است که طی یکسال گذشته مدیران تئاتری به برخی نمایش‌های به صحنه رفته در سالن‌های چهارسو، سایه، قشقایی و کارگاه نمایش که در جذب مخاطب اقبال خوبی داشتند، پیشنهاد اجرا در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر را داده‌اند.



این اقدام بیانگر خالی بودن جدول برنامه‌های سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر است. فراموش نکنیم که در برخی موارد برای خالی نبودن سالن اصلی برخی کارگردان‌ها پیشنهاد حضور و اجرا در این سالن را پذیرفته و در مدت زمانی کمتر از یک ماه نمایشی را تولید و در سالن اصلی اجرا می‌کنند.



در برخی مواقع نیز شاهد آن هستیم که با اجرای نمایشی که کارگردان اثر سالن اصلی را برای اجرای آن در نظر گرفته و حتی حاضر بوده بخش اعظمی از هزینه نمایش را از طریق گیشه تأمین کند موافقت نشده و از سوی دیگر سالن اصلی در اختیار نمایش‌هایی قرار می‌گیرد که گاه تعداد تماشاگرانی که بلیت نمایش مذکور را تهیه کرده‌اند از تعداد بازیگران نمایش کمتر است.



در روزهای اخیر نیز خبری مبنی بر پایان اجرای نمایش "خدای کشتار" به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در سالن اصلی و اجرای نمایش "هفت شب با مهمانی ناخوانده در نیویورک" به کارگردانی فرهاد آییش در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر منتشر شد.



فرهاد آییش اجرای نمایش خود را در سالن چهارسو آغاز کرد. این نمایش با حضور علی نصیریان از استقبال قابل توجهی نیز برخوردار بود و حال قرار است در زمانی که سالن اصلی خالی است و هیچ برنامه‌ای تا ایام ماه محرم برای آن در نظر گرفته نشده، در این سالن به صحنه رود. آییش پیش از این نمایش‌هایی نظیر "پنجره‌ها" و "کرگدن" را نیز در سالن اصلی به صحنه برده بود و در جذب مخاطب موفق بود.



اما اجرای نمایش "هفت شب با مهمانی ناخوانده در نیویورک" در سالن اصلی تنها بهانه‌ای است برای خالی نبودن این سالن تئاتری. آرزوی داشتن برنامه‌ای مشخص و دارای یک زمان‌بندی معین برای سالن اصلی از سوی مدیران تئاتری، گویا دست نیافتنی‌تر از آن چیزی است که می‌شود تصور کرد.



ماه‌ها سپری می‌شوند و فصل پاییز نیز رو به پایان است و مشغله مدیران تئاتری اجازه نمی‌دهد که فرصت مناسب جهت برنامه ریزی برای سالن اصلی انجام شود زیرا همواره فصل زمستان برای تئاتر ایران فصلی است که به یمن برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر نیز خالی نمی‌ماند.



امید است سال 92 در تئاتر ایران سالی باشد که سالن اصلی تئاتر شهر نیز از برنامه ریزی دقیق مدیریت تئاتر بهره‌مند شود.