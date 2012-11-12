جمع آوری اطلاعات وضعیت زنان مهاجر و خود سرپرست البرز ضروری است

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات و مسائل زنان سرپرست خانوار استان اظهار داشت: پیشنهادات بهزیستی و کمیته امداد در خصوص رفع مشکل زنان بی سرپرست و بد سرپرست مورد تصویب ما است و در امور بانوان خانواده جمع بندی و در ارگان های ذیربط منعکس شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز افزود: اعضا باید طرح های کاربردی متناسب با استان البرز را ضمن تبیین نقش هر سازمان ارائه نمایند تا ابلاغ و اجرایی گردد.

ناصر رجبی گفت: ظرف 45 روز آینده اعضا فرصت دارند که طرح های خود را ارائه دهند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری عنوان کرد: شهرداری ها در استان موظف شوند بازارچه های ثابتی را با اختصاص غرفه ها فراهم آورند تا عرضه و فروش محصولات و دستاوردهای زنان سرپرست خانوار فراهم شود.

وی گفت: اداره کل اطلاعات و آمار استانداری در اسرع وقت گزارشی از وضعیت زنان به ویژه زنان مهاجر و بالاخص زنان سرپرست و بد سرپرست استان به سه دفتر بانوان، بهزیستی و اداره کل کمیته امداد ارائه دهد.

رجبی ادامه داد: اداره کل زندانهای استان البرز و تهران نیز باید آمار خانواده زندانیان البرز که قابلیت تحت پوشش قرار گرفتن را احصاء و به دبیرخانه اعلام نمایند زیرا هرچقدر به این قشر پرداخته شود سطح ارتقای امنیت اجتماعی نیز شاهد خواهیم بود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اظهار داشت: حمایت های کمیته امداد و بهزیستی با رویکرد توانمند سازی و بیشتر به درمان و بیمه خدمات درمانی آنها پرداخته شود.

رجبی گفت: سمن ها (سازمان های مردم نهاد) که وظیفه حمایتی را برعهده دارند باید در سطح استان توسط اداره کل اجتماعی، بهزیستی، اداره کل امداد و استانداری شناسایی و جمع بندی شود تا نحوه خدمات آنها بررسی و اخذ تصمیم شود.

وی ادامه داد: موضوع پارک بانوان در کمیته ای مجدد بازدید میدانی از مشکلات داشته باشند و دفتر امور بانوان بر اساس پیشنهادات ارائه شده به عنوان وظیفه ابلاغ کند.

این مسئول گفت: همچنین لیستی از زنان بدسرپرست باید در اختیار دفتر امور بانوان قرار گیرد و با ابلاغ در صورت نیاز خرید اقلام و کالاهای خانگی از این افراد صورت گیرد.