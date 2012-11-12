حق عمل متقابل در برابر توقیف اموال ایران در کانادا محفوظ است

محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توقیف اموال سفارت ایران در کانادا و اقدامات متقابل ایران در برابر این عمل کانادا گفت: موضوع حکم دادگاه مبنی بر توقیف اموال کشور ما در کانادا در جلسه مشترک با وزیر امور خارجه نیز مطرح شد.

وی افزود : در این جلسه قرار شد که موضوع از طریق نهادهای بین المللی دنبال وهمچنین دعوای حقوقی شود و از سوی دیگر نیز راهکارهای مختلفی که ایران بتواند در مقابل این اقدام خلاف قانون کانادا قرار گیرد، پیگیری شود.

جوکار خاطرنشان کرد: این امر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت و قرار است در جلسه این هفته کمیسیون نیز دنبال شود.

وی بیان کرد: باید تصمیماتی گرفته شود که حتما از ادامه رفتارهای خلاف عرف بین الملل این دولت وابسته به انگلیس جلوگیری شود.

جوکار تأکید کرد: حتما در مقابل این اقدام دولت کانادا در مرحله اول از راه های قانونی موضوع را پیگیری خواهیم کرد و قطعا در ادامه حق عمل متقابل در برابر این اقدام برای ما محفوظ است.