  1. سیاست
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۸:۴۸

جوکار در گفتگو با مهر:

حق عمل متقابل در برابر توقیف اموال ایران در کانادا محفوظ است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است که موضوع توقیف اموال ایران در کانادا از طریق نهادهای بین المللی دنبال وهمچنین دعوای حقوقی شود و از سوی دیگر نیز راهکارهای مختلفی که ایران بتواند در مقابل این اقدام خلاف قانون کانادا قرار گیرد، پیگیری شود.

محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توقیف اموال سفارت ایران در کانادا و اقدامات متقابل ایران در برابر این عمل کانادا گفت: موضوع حکم دادگاه مبنی بر توقیف اموال کشور ما در کانادا در جلسه مشترک با وزیر امور خارجه نیز مطرح شد.

وی افزود : در این جلسه قرار شد که موضوع از طریق نهادهای بین المللی دنبال وهمچنین دعوای حقوقی شود و از سوی دیگر نیز راهکارهای مختلفی که ایران بتواند در مقابل این اقدام خلاف قانون کانادا قرار گیرد، پیگیری شود.

جوکار خاطرنشان کرد: این امر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت و قرار است در جلسه این هفته کمیسیون نیز دنبال شود.

وی بیان کرد: باید تصمیماتی گرفته شود که حتما از ادامه  رفتارهای خلاف عرف بین الملل این دولت وابسته به انگلیس جلوگیری شود.

جوکار تأکید کرد: حتما در مقابل این اقدام دولت کانادا در مرحله اول از راه های قانونی موضوع را پیگیری خواهیم کرد و قطعا در ادامه حق عمل متقابل در برابر این اقدام برای ما محفوظ است.

کد مطلب 1740915

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها