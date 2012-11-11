به گزارش خبرگزاری مهر، فروشگاه مرکزی شهر کتاب در ایام هفته کتاب امسال برنامه‌های مختلفی از جمله کتابخوانی و نمایشنامه‌خوانی را با حضور اهالی نشر و تئاتر برگزار خواهد کرد. به این ترتیب روز چهارشنبه 24 آبان، شهر کتاب میزبان عرفان نظرآهاری شاعر و نویسنده کودک و نوجوان خواهد بود. نظرآهاری صاحب کتاب‌هایی چون «روی تخته سیاه جهان با گچ نور بنویس»، «دو روز مانده به پایان جهان»، «بال‌هایت را کجا جا گذاشتی» و «نامه‌های خط خطی» است. نظرآهاری در این روز، بخش‌هایی از آثارش را نیز برای مخاطبان می‌خواند.

روز جمعه 26 آبان، اعضای گروه تئا‌تر معاصر با حضور در کافه کتاب فروشگاه مرکزی شهرکتاب، نمایشنامه «33 درصد نیل سایمون» را برای حاضران می‌خوانند. این نمایشنامه اقتباسی است که محمد یعقوبی از نمایشنامه «فصل دوم» (نوشته نیل سایمون - با ترجمه شهرام زرگر) انجام داده است و پیش از این در خانه هنرمندان اجرا شده بود.

در این نمایشنامه‌خوانی که به کارگردانی افسانه ماهیان اجرا می‌شود، هنرمندانی چون الیکا عبدالرزاقی، مسعود میرطاهری و ستاره اسکندری حضور خواهند داشت.

روز دوشنبه 29 آبان نیز سهیل محمودی و ساعد باقری که چندی است مجموعه «صد سال شعر فارسی» را در دست تالیف و انتشار دارند، مهمان شهرکتاب مرکزی خواهند بود. از کارنامه شعری سهیل محمودی، می‌توان به مجموعه شعرهای «خانه هنوز سیاه است» و «از شلوغی پیاده‌رو‌ها» اشاره کرد. ساعد باقری نیز دفاتری چون «پیاده‌روی در اتوبوس» و «شبانگاهان» را منتشر کرده است.

برنامه‌های مذکور در ساعت 18 روزهای یاد شده برگزار می‌شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این برنامه‌ها به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته، فروشگاه مرکزی شهرکتاب مراجعه کنند.

بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران که از دیروز آغاز شده است، به طور رسمی تا 27 آبان ادامه خواهد داشت.